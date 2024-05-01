快訊

金融業首季狂賺近3000億元寫次高 為何保險業扮要角？

黃子佼案挨批封網太慢 兒少條例修正3情況可立即封網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統府駁蔡總統私下喬NCC人事 黃國昌轟「可恥竟還敢說謊」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）應蔡英文總統（右）之邀，前往總統府進行重大國政議題對話。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席柯文哲（左）應蔡英文總統（右）之邀，前往總統府進行重大國政議題對話。圖／台灣民眾黨提供

民眾黨立委黃國昌今天說，即將卸任的蔡英文總統，私下喬國家傳播通訊委員會（NCC）已經很可恥了，沒想到醜事被揭露後，總統府竟然還敢說謊，「請蔡總統指教，我所發表的言論，哪裡並非事實」，不要只敢躲在發言人背後，企圖用謊言遮掩民進黨的沉淪。

立法院司法及法制、交通委員會聯席會議今天併案審查「國家通訊傳播委員會組織法」部分條文修正草案，黃國昌會中發言提到，民進黨口口聲聲說NCC委員不可以用政黨比例代表制，然而蔡總統邀請民眾黨主席柯文哲到總統府，「親自開口說，接下來4名委員，國民黨2席、台灣民眾黨1席、民進黨1席，這樣好不好？」

總統府發言人林聿禪晚間透過新聞稿表示，對於NCC人事案的相關提名作業，蔡總統皆有與副總統賴清德充分溝通，並且依照程序提出合適人選、送交立法院；有關蔡總統與柯文哲會面時的實際情形，黃國昌並未參與當天會面，所發表的言論也並非事實。

台灣民眾黨 總統府發言人 黃國昌

延伸閱讀

【重磅快評】黃國昌靈魂拷問 陳耀祥自證附隨組織？

蔡英文曾與柯文哲喬NCC提名？ 府：黃國昌言論非事實

影／NCC組織法修正案吵翻天 黃國昌再提：蔡英文早就喬過了

柯黃對漲電價不同調？ 綠黨團指茶壺風暴不遠了

相關新聞

總統府駁蔡總統私下喬NCC人事 黃國昌轟「可恥竟還敢說謊」

民眾黨立委黃國昌今天說，即將卸任的蔡英文總統，私下喬國家傳播通訊委員會（NCC）已經很可恥了，沒想到醜事被揭露後，總統府...

黃子佼案挨批封網太慢 兒少條例修正3情況可立即封網

藝人黃子佼遭檢警查出是違法兒少性影像論壇「創意私房」高級會員。衛福部受限兒少性剝削條例需由地方政府先行通知業者，對方不配...

陳菊：人權會依據中程策略計畫 成立逐步廢除死刑小組

國家人權委員會主任委員、監察院長陳菊今天下午會見歐洲經貿辦事處代表高哲夫，本次會談雙方就死刑存廢、移工、人權教育等人權議...

蔡英文曾與柯文哲喬NCC提名？ 府：黃國昌言論非事實

民眾黨立委黃國昌今天在立法院表示，早在3月蔡英文總統邀請民眾黨主席柯文哲赴總統府會談時，蔡總統就親口問過，「接下來的（N...

NCC組織法修正案朝野立委火爆爭論 相關條文交付協商

國民黨多位立委提出針對國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第四、八、十條的部分條文修正草案，今（1）日在闖司法及法制委員會...

恐影響少年更生…立院初審兒少條例 增刑責朝野無共識

藝人黃子佼持有兒少性影像，檢方調查後予以緩起訴，引發社會不滿。立法院社福及衛環委員會與司法法制委員會今天審議兒少性剝削條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。