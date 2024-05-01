總統府駁蔡總統私下喬NCC人事 黃國昌轟「可恥竟還敢說謊」

民眾黨立委黃國昌今天說，即將卸任的蔡英文總統，私下喬國家傳播通訊委員會（NCC）已經很可恥了，沒想到醜事被揭露後，總統府竟然還敢說謊，「請蔡總統指教，我所發表的言論，哪裡並非事實」，不要只敢躲在發言人背後，企圖用謊言遮掩民進黨的沉淪。

立法院司法及法制、交通委員會聯席會議今天併案審查「國家通訊傳播委員會組織法」部分條文修正草案，黃國昌會中發言提到，民進黨口口聲聲說NCC委員不可以用政黨比例代表制，然而蔡總統邀請民眾黨主席柯文哲到總統府，「親自開口說，接下來4名委員，國民黨2席、台灣民眾黨1席、民進黨1席，這樣好不好？」

總統府發言人林聿禪晚間透過新聞稿表示，對於NCC人事案的相關提名作業，蔡總統皆有與副總統賴清德充分溝通，並且依照程序提出合適人選、送交立法院；有關蔡總統與柯文哲會面時的實際情形，黃國昌並未參與當天會面，所發表的言論也並非事實。