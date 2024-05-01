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澳韓2+2會談強調台海和平 外交部：與理念相近國合作

中央社／ 台北1日電

澳韓2+2會談聲明指維護台海和平穩定為區域安全繁榮不可或缺要素；外交部表示高度肯定與歡迎，並指出，將與理念相近國家合作守護台海和平穩定，捍衛民主自由價值，以及維護以規則為基礎的國際秩序。

外交部晚間發布新聞稿表示，韓國外交部長趙兌烈及國防部長申源湜在澳洲墨爾本與澳洲外交部長黃英賢及副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）舉行「澳韓外長暨防長（2+2）會議」，會後發布聯合聲明指出「維護台海和平穩定為區域安全及繁榮不可或缺的要素」，並強調經由公開管道對話與透明務實作法，降低印太區域衝突風險與管理戰略競爭的重要性。

外交部指出，澳韓兩國於會中討論在「全面戰略夥伴關係」下，促進區域和平穩定的共同利益，深化在印太地區及全球的合作，強化兩國國防安全；雙方也認知到「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）對印太區域和平穩定的貢獻。

對於澳韓兩國首度在外長暨防長會後的聯合聲明公開表達支持台海和平穩定現狀，外交部表示高度肯定與誠摯歡迎。

外交部指出，政府將在既有的堅實基礎上，持續與澳洲、韓國及其他理念相近國家緊密合作，守護台海的和平穩定，捍衛民主自由等共享價值，以及維護以規則為基礎的國際秩序，共同促進印太區域的和平、安全與繁榮。

台海 外交部 澳洲

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