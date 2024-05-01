行政院明拍板村里長增年終 議員助理費上限解凍

內政部長林右昌日前拋出里長年終慰問金調至1.5個月，約7.5萬元，引發爭議。行政院會明天將討論並通過內政部修法草案，村里長年終獎金以5萬元為基準；原住民區的村里長事務費則增加10％。另外，議會助理薪資凍漲24年，明天也擬通過修法草案，每位議員的助理補助費總額上限，直轄市調升至30萬元、縣市議會為14萬元，並刪除助理每人每月支領8萬元之上限規定。該案擬於明年1月施行，也就是2025年初就發給2024年春節慰勞金。

行政院明天擬通過內政部所提「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案。村里長部分，官員指出，村里長在第一線執行各級政府交辦任務，相較軍公教人員發給年終獎金、地方民意代表發給春節慰勞金，各行各也都有年終獎金，基於衡平，也應發給村里長慰勞金。

據了解，內政部版本草案將修正該法第七條，增修「村（里）長由鄉（鎮、市、區）公所參照軍公教人員年終工作獎金發給規定編列預算發給春節慰勞金，數額以新台幣5萬元為基準計算」。官員表示，如有換屆、補選、停職、解職、未滿12個預等，春節慰勞金支領數額參照民選公職人員年終規定處理。

官員表示，全台55個原住民族地區鄉鎮市區，許多幅員廣的、受限地理環境因素，服務居民要花費更多的交通成本，因此本次修法對於原住民族地區之鄉鎮市區村里長事務補助費，每月再增加10％，也就是每月為5萬5千元。

根據草案，議員助理費部分，刪除「公費」，並調增議員每月助理補助費總額上限，直轄市議會議員每人每月不得超過30萬元，縣市議員不得超過14萬元，全國公務人員各種加給年度通案調整時，應比照通案調整幅度調整；另外，以這些助理補助費聘用的助理，直轄市議會議員每人應「至少」聘用7人，縣市議會「至少」聘用3人，並與議員同進退。

該條文也增加，勞工保險費、全民健康保險費、勞工退休準備金、加班費、不休假加班費、資遣費及職業災害補償等應由雇主負擔費用的部分，由議會在不超過助理補助費總額20％額度內編列預算支應。

另外，為避免詐領，這次也特別增訂參照立法院運作模式，關於助理補助費總額、分配情形、聘用關係、費用支應等，應建立內控制度，由議會代為直接撥付助理補助費給助理，並每月製作印領清冊、分配情形，經議員及助理簽名確認加班事實及撥款程序等，減少詐領機會。