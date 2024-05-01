快訊

川普若重返白宮？華爾街日報曝中國大陸已準備2大對策

趁高三學長「丟書」學弟放煙火…師急一腳踢開 成功高中搬校規肇事生恐慘了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行政院明拍板村里長增年終 議員助理費上限解凍

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
針對打詐專法有沒有辦法在520前提到立法院？行政院長陳建仁（右）與內政部長林右昌（左）上午到立法院備詢，陳建仁表示行政院將密集召開會議進一步討論，並會提高詐欺刑責，盡快完成送立法院審議，林右昌則說明目前各機關草案已經回到內政部彙整，本會期提到立院審查。記者曾學仁／攝影
針對打詐專法有沒有辦法在520前提到立法院？行政院長陳建仁（右）與內政部長林右昌（左）上午到立法院備詢，陳建仁表示行政院將密集召開會議進一步討論，並會提高詐欺刑責，盡快完成送立法院審議，林右昌則說明目前各機關草案已經回到內政部彙整，本會期提到立院審查。記者曾學仁／攝影

內政部長林右昌日前拋出里長年終慰問金調至1.5個月，約7.5萬元，引發爭議。行政院會明天將討論並通過內政部修法草案，村里長年終獎金以5萬元為基準；原住民區的村里長事務費則增加10％。另外，議會助理薪資凍漲24年，明天也擬通過修法草案，每位議員的助理補助費總額上限，直轄市調升至30萬元、縣市議會為14萬元，並刪除助理每人每月支領8萬元之上限規定。該案擬於明年1月施行，也就是2025年初就發給2024年春節慰勞金。

行政院明天擬通過內政部所提「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案。村里長部分，官員指出，村里長在第一線執行各級政府交辦任務，相較軍公教人員發給年終獎金、地方民意代表發給春節慰勞金，各行各也都有年終獎金，基於衡平，也應發給村里長慰勞金。

據了解，內政部版本草案將修正該法第七條，增修「村（里）長由鄉（鎮、市、區）公所參照軍公教人員年終工作獎金發給規定編列預算發給春節慰勞金，數額以新台幣5萬元為基準計算」。官員表示，如有換屆、補選、停職、解職、未滿12個預等，春節慰勞金支領數額參照民選公職人員年終規定處理。

官員表示，全台55個原住民族地區鄉鎮市區，許多幅員廣的、受限地理環境因素，服務居民要花費更多的交通成本，因此本次修法對於原住民族地區之鄉鎮市區村里長事務補助費，每月再增加10％，也就是每月為5萬5千元。

根據草案，議員助理費部分，刪除「公費」，並調增議員每月助理補助費總額上限，直轄市議會議員每人每月不得超過30萬元，縣市議員不得超過14萬元，全國公務人員各種加給年度通案調整時，應比照通案調整幅度調整；另外，以這些助理補助費聘用的助理，直轄市議會議員每人應「至少」聘用7人，縣市議會「至少」聘用3人，並與議員同進退。

該條文也增加，勞工保險費、全民健康保險費、勞工退休準備金、加班費、不休假加班費、資遣費及職業災害補償等應由雇主負擔費用的部分，由議會在不超過助理補助費總額20％額度內編列預算支應。

另外，為避免詐領，這次也特別增訂參照立法院運作模式，關於助理補助費總額、分配情形、聘用關係、費用支應等，應建立內控制度，由議會代為直接撥付助理補助費給助理，並每月製作印領清冊、分配情形，經議員及助理簽名確認加班事實及撥款程序等，減少詐領機會。

內政部 加班費 議員

延伸閱讀

不只里長加發年終！ 議員助理費、為民服務費擬增8萬

內政部：78個政黨5月底前應完成財務申報

NCC新主委 翁柏宗出線

媒體大亨強力護航？翁柏宗壓線提名NCC主委 政院動作慢到創紀錄

相關新聞

陳菊：人權會依據中程策略計畫 成立逐步廢除死刑小組

國家人權委員會主任委員、監察院長陳菊今天下午會見歐洲經貿辦事處代表高哲夫，本次會談雙方就死刑存廢、移工、人權教育等人權議...

蔡英文曾與柯文哲喬NCC提名？ 府：黃國昌言論非事實

民眾黨立委黃國昌今天在立法院表示，早在3月蔡英文總統邀請民眾黨主席柯文哲赴總統府會談時，蔡總統就親口問過，「接下來的（N...

立院臨時提案研議觀光開放 藍要求「中國」改「大陸」

立院內政委員會1日召開全體會議，就「針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為」邀陸委會、交通部、內政部等進行專題報告並備...

不只里長加發年終！ 議員助理費、為民服務費擬增8萬

內政部長林右昌日前拋出里長年終慰問金調至1.5個月、約7.5萬元，粗估每年將增加5.8億元費用。據悉，近24年未調的議員...

行政院明拍板村里長增年終 議員助理費上限解凍

內政部長林右昌日前拋出里長年終慰問金調至1.5個月，約7.5萬元，引發爭議。行政院會明天將討論並通過內政部修法草案，村里...

貧富差距66倍 賴士葆轟賴清德不拆違建老家生惡感

主計總處日前公布家庭財富分配統計，前20%家庭與後20%的家庭貧富差距達66.9倍。國民黨立委賴士葆今日提到準總統賴清德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。