快訊

遇大暴雨、舞台冒火光 五月天緊急宣布「演唱會延期」

藍委提試用期法制化 勞團憂雇主恐濫用

中央社／ 台北1日電

國民黨立委近期主張試用期法制化引發討論，勞團全國產業總工會理事長江健興今天說，勞工不希望有試用期，因為怕有雇主會濫用，如今法規已完善，實在不需要有試用期。

國民黨立委牛煦庭提案修改勞基法，主張試用期薪水不得低於應聘工資80%，後因外界議論，他不希望失焦，決定拿掉草案中試用期薪水不得低於80%的規定，回歸勞資議定。

對於有立委提案要將試用期法制化，江健興今天在五一勞動節勞工大遊行時受訪表示，「我覺得很奇怪」，勞工團體過去一直訴求把試用期取消，勞動部好不容易在民國86年拿掉，現在竟又有立委提要設試用期。

江健興指出，以前就是因為有試用期，導致雇主會利用試用期隨意資遣勞工，使得勞工沒有資遣費等，現在勞基法沒有試用期規定，雇主要資遣勞工也必須依照一般程序來進行，依照現在法規根本不需要試用期。

江健興也說，勞工如果真的不適任，雇主就依照勞基法來資遣，「大家沒話講」，但不應讓雇主有試用期這個藉口來資遣勞工。

另外，針對國民黨一開始所提的試用期薪水不得低於應聘工資80%的修法方向，江健興也說，若國民黨執意這樣修法，勞工勢必會反撲。

國民黨 薪水 資遣

延伸閱讀

提試用期8成薪起跳挨批 立委牛煦庭：有意見的人也提版本

影／五一勞工大遊行 勞團提五大訴求

影／勞動節大遊行4千人上凱道…提16項修法主張 行動劇嘲諷賴清德

藍委拋試用期不得低於8成薪 黃捷批勞動節最諷刺笑話

相關新聞

不只里長加發年終！ 議員助理費、為民服務費擬增8萬

內政部長林右昌日前拋出里長年終慰問金調至1.5個月、約7.5萬元，粗估每年將增加5.8億元費用。據悉，近24年未調的議員...

才說關注打詐 王鴻薇憶起準NCC主委翁柏宗曾遭騙358萬

行政院昨晚宣布國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員名單，委員暨現任副主委翁柏宗被指定擔任NCC主委。國民黨立委王鴻薇今日...

NCC組織法修正案吵翻天 黃國昌再提：蔡英文早就喬過了

立法院今（1）日審議NCC（國家通訊傳播委員會）組織法修正案，執政黨、在野黨正面交火，民進黨不贊成修正NCC組織法、極力...

貧富差距66倍 賴士葆轟賴清德不拆違建老家生惡感

主計總處日前公布家庭財富分配統計，前20%家庭與後20%的家庭貧富差距達66.9倍。國民黨立委賴士葆今日提到準總統賴清德...

立委臨時提案 國民黨要求用字「中國」改「大陸」

立法院內政委員會立委今天在會中臨時提案，國民黨立委要求將內文用字「中國」改為「大陸」，幾經協調修改用字後，臨時提案才得以...

NCC主委陳耀祥備詢前先到民進黨團報到？ 國民黨團轟有失獨立

今日上午立法院司法法制委員會，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥與會備詢，國民黨團下午表示，陳耀祥身為獨立機關首長，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。