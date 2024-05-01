藍委提試用期法制化 勞團憂雇主恐濫用
國民黨立委近期主張試用期法制化引發討論，勞團全國產業總工會理事長江健興今天說，勞工不希望有試用期，因為怕有雇主會濫用，如今法規已完善，實在不需要有試用期。
國民黨立委牛煦庭提案修改勞基法，主張試用期薪水不得低於應聘工資80%，後因外界議論，他不希望失焦，決定拿掉草案中試用期薪水不得低於80%的規定，回歸勞資議定。
對於有立委提案要將試用期法制化，江健興今天在五一勞動節勞工大遊行時受訪表示，「我覺得很奇怪」，勞工團體過去一直訴求把試用期取消，勞動部好不容易在民國86年拿掉，現在竟又有立委提要設試用期。
江健興指出，以前就是因為有試用期，導致雇主會利用試用期隨意資遣勞工，使得勞工沒有資遣費等，現在勞基法沒有試用期規定，雇主要資遣勞工也必須依照一般程序來進行，依照現在法規根本不需要試用期。
江健興也說，勞工如果真的不適任，雇主就依照勞基法來資遣，「大家沒話講」，但不應讓雇主有試用期這個藉口來資遣勞工。
另外，針對國民黨一開始所提的試用期薪水不得低於應聘工資80%的修法方向，江健興也說，若國民黨執意這樣修法，勞工勢必會反撲。
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