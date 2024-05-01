NCC組織法修正案吵翻天 黃國昌再提：蔡英文早就喬過了

立法院今（1）日審議NCC（國家通訊傳播委員會）組織法修正案，執政黨、在野黨正面交火，民進黨不贊成修正NCC組織法、極力護航，在野黨則強力要求必須要討論條文修正；民眾黨立委黃國昌火大再提，早在3月份總統蔡英文邀請民眾黨主席柯文哲赴總統府會談時，蔡英文就親口問過，「接下來的4名委員，國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席，這樣好不好？」黃國昌表達已經公開說過，民眾黨對這樣的建議拒絕。

立法院第11屆第1會期司法及法制、交通委員會今（1）日第1次舉行聯席會議，併案審查立委傅崐萁、洪孟楷、翁曉玲等人所提的4版本NCC組織法修正案，修正內容涵蓋第四條、第八條、第十條，對NCC委員提名方式、旋轉門條款等部分提出修正。

今日聯席會議經過早上質詢之後，今天下午繼續進行法案審查討論，執政黨、在野黨對於修法與否各自表述，場面火爆。

民進黨一連多名立委上台表述不應修法，修法恐將違憲；民進黨立委何欣純表示，NCC獨立機關最重要的是專業性、去政治性，這個修正案出去了就是違憲，不應提出違憲相關法案。

黃國昌發言時指出，「民眾黨提出的修法，跟大法官釋字第613號沒有相違，看清楚就不會有這樣的困惑，當民進黨政府口口聲聲說要獨立專業。」2020年時，NCC批准台數科新聞台執照，當時行政院長蘇貞昌震怒，一個禮拜後，NCC就自己推翻自己的決議，當時，媒體下的標題是「綠派系糾葛，台數科新聞台到手七天就飛了」。

黃國昌指出，民進黨以前要求黨政軍退出媒體，但是，現在綠營不緊要控制電視台，而且每個派系都要有電視台，就是因為有這樣病態的結構，才會有鏡電視案。

「鏡電視是總統的旨意，這不是行政院長旨意，行政院長換誰，執照都要過的。」黃國昌表示，當時錄音檔在國會殿堂被發出的時候，蘇貞昌還嚇得不敢回答，有人說那個錄音檔偽造變造，但他取得原始音檔送交鑑定，鑑定出來後，確定音檔是真的、並未經過變造。

民進黨今日不斷護航、不願意修改NCC組織法，黃國昌批，民進黨口口聲聲說NCC委員不可用政黨比例代表，但實際上，3月份蔡英文邀請柯文哲到總統府時，蔡英文親自開口說，「接下來4名委員，國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席，這樣好不好？」

黃國昌說，這代表著民進黨只要掌握多數，就可以私下用喬的，「我已經公開說過了，民眾黨對這樣的建議拒絕，因為NCC不應該要讓民進黨這樣搞爛下去。」