李進勇稱屏縣長選舉官司有弊端？ 中選會急澄清

國民黨立委蘇清泉日前談及2022年屏東縣長選舉官司案時，指中選會主委李進勇坦承有弊端。對此，中選會今澄清，經查相關紀錄，並未有李進勇承認確有弊端，且中選會及各地選委會皆依法辦理選務，報載內容不實，明顯未盡查證義務，中選會基於捍衛選務機關之公正性，有必要說明清楚。

有媒體報導指出，民進黨屏東縣長當選人周春米，與審理選舉官司的審判長陳怡先的丈夫黃偉倫律師是僱用、合夥關係，周春米當選縣長後，屏東縣府還持續發案給黃偉倫律師承接，同時間，陳怡先卻擔任蘇清泉提告選舉官司的審判長，持續審理本案。

報導中提及，蘇清泉說，他當選不分區立委後在內政委員會質詢，中選會主委李進勇承認確有弊端，但中選會什麼都不做，法院也不讓調閱資料、傳證人，官司一路受挫，「原來這裡面有這麼嚴重的內幕。」

對此，中選會嚴正澄清，經查相關紀錄未有中選會主委承認確有弊端之情事，中選會及各地選委會暨全體選務人員係依法辦理選務，報載內容不實，明顯未盡查證義務，中選會基於捍衛選務機關之公正性，有予以說明清楚之必要。

中選會澄清表示，立法院2024年3月11日召開第11屆第1會期內政委員會第5次全體會議，李進勇應邀出席並備詢，針對蘇清泉質詢2022年屏東縣長選舉官司案，經查立法院公報第113卷第10期委員會紀錄，當日內政委員會對話內容，並未有李進勇承認確有弊端一事。

中選會接著附上當天回應，李進勇回應，「委員剛剛所提的這些數據以及你所抱怨的這些行為的態樣，我想要經過兩關：第一關，就是我們自己要調查，我們自己要調查有沒有外界所質疑的，尤其是委員所指教的這些狀況，我們要檢討。」

李進勇續指，「第二個很重要的，最重要的是必須要經過法院的認定，這個案件已經進入司法程序了，原則上法院認定的事實會作為這個選舉是不是有效、沒有效，是不是有作弊、作票或者是單純的瑕疵的部分，我們都會檢討」。