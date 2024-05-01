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賴清德：率新國安團隊 延續蔡總統穩健可靠國際路線

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
準總統賴清德。(本報系資料照)
準總統賴清德。(本報系資料照)

總統當選人賴清德今天在民進黨中常會表示，新政府的國安外交團隊人事已公布，團隊成員有專業又有經驗、有默契又能夠合作、而且都能以國家為己任，並延續蔡總統穩健、負責、可靠的國際路線。

賴清德指出，要感謝美國總統拜登在上周四簽署「2024年國安緊急補充撥款法案」，該法案在「台灣關係法」立法45周年之際通過，且受到美國國會跨黨派友人及拜登政府的支持，具有重要意涵。

賴清德說，從美國國務卿布林肯在會面中國國家主席習近平及外長王毅等高級官員時，強調維護台海和平穩定的重要性，表達對中國在南海破壞穩定的行為表示憂心，重申美國對現狀的保證，也證明美方不吝透過具體行動，展現對提升台美安全合作、以及維持印太區域和平穩定的高度重視與支持。

賴清德表示，未來，他將率領國安團隊全力以赴，與民主國家一起促進印太的和平發展。

國安 美國 賴清德

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