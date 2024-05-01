賴清德：民進黨一直是與勞工站在一起的政黨

民進黨主席賴清德今天在民進黨中常會表示，今天是五一勞動節，是勞工年度的重大節日，也是表彰勞動者對社會和經濟的所作貢獻的最好日子，民進黨一直是與勞工朋友站在一起的政黨，致力打造尊嚴勞動、友善職場。

賴清德指出，祝福全國勞工勞動佳節快樂，包括民進黨同仁在內，大家辛苦了。過去，民進黨推動「勞工保險條例」修正，也推動可攜式的退休金帳戶，都是為了給勞工更安心的退休生活，基本薪資也逐年穩健調升，當前也有了「最低工資法」的制度保障，未來調升基本薪資會更透明。

賴清德說，今年政府也編列了1200億元的預算挹注勞保基金，顯見民進黨對勞工朋友和社會保險體制，堅定不移的承諾；維持制度、穩健運作，仍會持續辦理，確保所有勞工朋友的給付權益。

賴清德表示，面對新型態的就業環境，以及科技趨勢、供應鏈重組的挑戰，政府接下來的任務只會更多，如何打造新型態、更多元且彈性，符合當前勞動趨勢的體制，營造更友善的就業與日常生活平衡，都是民進黨的重要課題。

賴清德指出，未來政府承諾會持續打造更友善的勞動環境，並推動包容性的經濟成長，運用所有政策，鼓勵企業加薪，讓所有的勞工朋友都能得到政府的照顧、分享經濟成長的果實；也讓每一位勞工朋友的生活，都能有更好的保障。