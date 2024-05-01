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王滬寧關注其名含義 傅崐萁：我是崑崙山上的小草
國民黨團總召傅崐萁日前率藍委團，訪問中國大陸，會見大陸全國政協主席王滬寧。據了解，王滬寧詢及傅崐萁的名字含義，傅表示，意思是「崑崙山上的小草」。
傅崐萁率國民黨立委訪問中國大陸，為保機密，直至行前仍然不對媒體多透露風聲。
據了解，在傅崐萁、王滬寧雙方閉門會談階段，王滬寧數次不小心將傅崐萁稱為「傅萁崐先生」。傅崐萁不動聲色，便表示「我，傅崐萁銜台灣民意而來⋯⋯」將王滬寧稱呼錯名輕輕帶過。
王滬寧先詢傅崐萁的祖籍為何，傅回應祖籍河南。王滬寧再問，傅崐萁知不知道名字含義為何？傅崐萁表示，「崐」為崑崙山的崑之古字，即為崑崙山之意；「萁」為小草，故他是「崑崙山上的小草」。
傅崐萁說，因他身負台灣民意，大雨滂沱，當低頭時便低頭，但風和日麗之時，便又抬頭挺胸。王滬寧聽罷，連聲稱讚。
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