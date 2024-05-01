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維持經濟動能 外交部公布今年首季經貿外交工作成果

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部指出，今年第1季全球景氣緩步復甦，國際經貿活動仍持續受地緣政治影響，以及美國聯準會降息時程遞延，投資與消費成長幅度有限。為續維持台灣經濟動能，外交部及駐外館處持續積極參與多邊經貿組織，發揮我國為可信賴夥伴關鍵角色，深化與民主夥伴國家產業合作，同時支持我邦交國共榮發展，並持續攜手業者開拓潛在市場。

首先、積極參與多邊經貿組織與機制，包括行政院經貿談判辦公室（OTN）總談判代表政務委員鄧振中率團出席2月26日至29日在阿布達比舉辦之「世界貿易組織」（WTO）第13屆部長會議（MC13），期間與會員合作促成部長決議及宣言等多項成果，展現我國支持以規則為基礎之多邊貿易體系；我國駐秘魯代表處協助經濟部貿易署長江文若赴訪秘魯參加2024年「亞太經濟合作」（APEC）第一次資深官員會議（SOM1），期間拜會秘魯利馬商會、工業總會、國際貿易總會等會長，並籲請支持我國加入CPTPP案。　

其次，竭力推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），包括積極向英國等爭取我國加入CPTPP，駐處持續敦促各成員國支持儘速成立我國入會案工作小組；另外，也籲請今年的主席國加拿大以創新與彈性方式協助啟動我國入會程序。

另外，外交部也說，深化民主夥伴產業連結韌性也是重點工作，除了擴展台美夥伴經貿合作能量外，深耕我國與歐洲價值夥伴關係，推助中東歐國家產業創新也同時進行，並獲得一定的成果。

此外，外交部提到，推動策略產業跨國合作，像是台印攜手擴大全球半導體布局，外交部政務次長田中光應印度台北協會（India Taipei Association, ITA）邀請以視訊方式與印度總理莫迪（Narendra Modi）共同見證印方三座半導體廠之奠基儀式，包括我國力積電與塔塔電子（Tata Electronics）合建之首座晶圓廠，田次長指出此為台印半導體合作之重要里程碑，亦為我國業界在印度建立供應鏈之典範。

半導體 外交部 秘魯

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