賴清德51承諾：彈性育嬰假視試辦情形再擴大

今天是5月1日勞動節，總統當選人賴清德透過臉書表示，數十年來，民進黨一直與勞工朋友站在一起，致力打造尊嚴勞動、友善職場。賴清德承諾會持續打造更友善的勞動環境，例如預計6月開始試辦的彈性育嬰假，未來視試辦情形再擴大。

賴清德表示，今天是勞動節，是勞工年度的重大節日，也是表彰勞動者對社會和經濟的所作貢獻的最好日子。

賴清德說，數十年來，民進黨一直與勞工朋友站在一起，「我們致力打造尊嚴勞動、友善職場」。除了勞工朋友的健康安全、福祉增進、勞動條件改善外，也希望能建構安全的勞工退休生活。像是推動「勞工保險條例」修正，讓中斷6年以上或前一份工作的年資可以被採計，或是推動可攜式的退休金帳戶，都是為了給勞工更安心的退休生活。

賴清德說，未來就任後，會持續透過不同面向的政策，確保勞工朋友的權益。

賴清德也列出過去幾年民進黨執政針對勞工權益的政績，第一，調升基本工資，自今年1月1日起，每月基本工資已由2萬6400元調升至2萬7470元，每小時基本工資，也由176元調升至183元。

第二，賴清德說，制定「最低工資法」，透過今年1月1日「最低工資法」的上路施行，建構完善的最低工資審議機制，落實政府保障基層勞工經濟生活的承諾。

賴清德說，第三，維持勞保基金穩健運作，今年編列公務預算1200億元、疫後特別預算100億元，政府也自民國109年起迄今已編列總計2670億元預算撥補勞保基金，維持制度、穩健運作，未來也會持續辦理，確保勞工給付權益。

賴清德說，未來，「我們承諾會持續打造更友善的勞動環境」，例如預計6月開始試辦的彈性育嬰假，未來視試辦情形再擴大，讓年輕家庭在工作家庭之間更平衡；並推動包容性的經濟成長，運用各種政策工具，讓大中小微型企業之外，所有的勞工、弱勢者也能得到政府的照顧，也讓每一位勞工朋友的生活，都能有更好的保障。