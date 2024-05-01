「賴皮寮」解套？ 礦區住民要求比照

準總統賴清德萬里老家違建引發爭議，國土署將援引「北泰雅原住民族特定區域計畫」，廢礦後土地在2017年5月16日之前的建物可就地合法，形同為「賴皮寮」解套。全台存有廢礦區土地，包括新北、基隆、桃園、新竹、苗栗及南投等6縣市，地方政府雖樂見其成，但要求中央一致性處理，也有民眾質疑，引原住民計畫解套，是否獨厚賴清德？

新北市長侯友宜昨說，國土計畫是上位政策，應全面整理全國民眾碰到的困境，落實以人為本的環境，也可以更照顧到全國民眾。基隆市長謝國樑說，樂見中央和地方有統一的作法，大家都可以一起來改善礦工寮的問題。

新北市地政局表示，瑞芳水湳洞、金瓜石地區也有礦業權廢止而產生的居住權問題，希望國土署一併檢討；全國類似因計畫廢止或失效所衍生土地使用合理性問題，例如丁種建築用地、窯業地等，建議國土署應通盤檢討、加強說明。

桃園市政府地政局指出，早年廢止礦業權的礦業用地，對於非都市土地使用管制作業，確實產生困擾，國土署已召開2次研商會議，市府後續將配合內政部法令研修結果，辦理用地編定作業。苗栗縣政府表示將充分配合、樂觀其成。

新北市瑞芳區銅山里長陳嶽生說，賴清德的萬里老家可望解套，他為同為礦區土地的住戶感到高興，但金瓜石地區民眾也訴求土地解編多年，至今未見曙光，政府不應只鎖定特定區域，才不會明顯獨厚賴清德。

「選舉期間吵吵鬧鬧這麼久，礦工寮終於等到春天了。」萬里80歲林姓老礦工說，數十年來家裡只能東修西修，無法改建，大家過得非常苦，只要全台有統一的作法即可，「說是獨厚賴清德老家並不公平」。

從事礦業30多年的老礦工張金泡仍住礦工寮，他說，家裡漏水、殘破，大家就是守著一個破舊的屋殼而已，但每天都要擔心不知何時會被收回去，不管政府如何處理，希望能就地合法，他現在年紀大了，也沒有能力再買房子。