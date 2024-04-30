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文旦等農漁產品將可輸陸 黃偉哲重申:樂見兩岸融冰

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府農業局表示，鳳梨鮮果接單已突破3500公噸。圖 ／農業局提供
台南市政府農業局表示，鳳梨鮮果接單已突破3500公噸。圖 ／農業局提供

大陸海關總署28日宣布將批准符合檢疫要求的台灣文旦等農漁產品輸入，台南市長黃偉哲今重申，樂見兩岸融冰，希望台南優質農特產品如鳳梨、芒果等，後續都有機會讓中國廣大消費者品嘗到。農業局也說，今年鳳梨鮮果接單突破3500公噸，數字有望再衝高。

黃偉哲是今下午在市政會議聽取農業局報告農漁產外銷業務，除規畫參與東京、新加坡及首爾3大國際食品展，亦將農產品銷往日、韓、星、馬、北美、紐西蘭等國。

黃偉哲指示，農漁產品行銷應多管齊下，持續拓展海外市場，國內行銷也會加大力道拓展，確保農民收益。

黃偉哲說，樂見兩岸融冰，希望台南優質農特產品，如鳳梨、芒果等，後續都有機會讓中國廣大消費者品嘗到。

他指出，疫情解封後，就親自帶隊到國外參展，行銷包括鮮果、加工品等，目前外銷品項也越來越多，讓國外買家與消費者，更了解台南農產品特色和品質。黃偉哲也強調，今後不只拚外銷，國內行銷也會加大力道拓展，確保農民收益。

農業局初步統計，今年截至目前到國外參展業者已獲日本、新加坡及世界各大集團與通路商青睞洽詢、簽訂出口訂單，現場接單金額超過4億元，鳳梨鮮果接單突破3500公噸；加拿大訂單預計有番石榴250公噸、鳳梨60公噸、火龍果30公噸，且每月至少一貨櫃農產加工品輸往加拿大。

農業局提到，下半年芒果及文旦產季，預計到日本、韓國、新加坡、北美、紐西蘭等國推廣。今年芒果外銷已有日本、新加坡、加拿大及韓國等商家詢價。

在文旦方面，因應華人市場節慶需求，目前已接獲新加坡4櫃，加拿大6櫃以上訂單，後續也將向日本市場推廣。

大陸海關總署宣布將批准符合檢疫要求的台灣文旦等農漁產品輸入，台南市長黃偉哲（拿台南標示牌者）今重申，樂見兩岸融冰，圖為日前黃參加新加坡食品展，推廣南市鳳梨農產品情形。圖 ／台南市政府農業局提供
大陸海關總署宣布將批准符合檢疫要求的台灣文旦等農漁產品輸入，台南市長黃偉哲（拿台南標示牌者）今重申，樂見兩岸融冰，圖為日前黃參加新加坡食品展，推廣南市鳳梨農產品情形。圖 ／台南市政府農業局提供

新加坡 鳳梨 黃偉哲

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