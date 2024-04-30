吳釗燮接受日經亞洲專訪 指美日菲合作有助嚇阻大陸

外交部長吳釗燮接受「日經亞洲」專訪指出，日本、菲律賓和美國間的安全合作有助嚇阻中國對區域軍事擴張，並認為中國對台灣動武的可能性「既不是迫在眉睫，也不是不可避免」。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天報導，吳釗燮表示：「（日本、菲律賓和美國）不只形成緊密同盟關係，日本還提供菲律賓更多必要援助，甚至正就相互准入協定（RAA）進行商討，這可以增強日本和菲律賓的安全合作。」

他說，從中國的觀點上來看，「我認為這種合作是更好的嚇阻，對區域和平穩定大有助益」。

美國總統拜登約兩週前在白宮接待日本首相岸田文雄和菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），矢言那只是諸多三方高峰會其中首場。3位領袖在聯合聲明中就中國在南海「危險和咄咄逼人」的行為表達「嚴重關切」。

吳釗燮表示，5月20日就職的台灣下任總統賴清德將繼續現任總統蔡英文的不挑釁但堅定捍衛台灣主權，同時改革並且增強國防的政策。69歲、台灣解嚴後擔任最久外長的吳釗燮將在賴清德新政府中出任國家安全會議秘書長。

吳釗燮說：「我們已就中國可能對抗台灣的全般行動進行討論，我們正在加強韌性…包括能源、糧食和彈藥供給的儲備。」

他表示，中國封鎖台灣的可能性不可排除，但這種行動將等同於「準戰爭狀態」並將招致國際社會強烈反應。他認為，北京須就封鎖能否達成其政治、經濟和軍事目標進行評估。

他同時警告進行這一類封鎖將嚴重衝擊國際貿易。吳釗燮表示，目前全球約50%海上貿易經過台灣海峽，超過60%半導體、90%先進晶片為台灣製造。

他說：「近年來中國經濟已然疲軟，我們看到中國政府更專注對國內提供資源，以解決他們的經濟問題，所以我們不認為他們有意（對其他國家）發動軍事行動。如果中國想要動武，他們得進行長達數年的準備，並為諸事作好準備。我們還沒有看到相關準備。」

外界經常就中國目標於2027年之前具備侵略台灣的能力進行討論。被問到此事時，吳釗燮表示：「我們認為中國對台灣動武的可能性既不是迫在眉睫，也不是不可避免。」

另外，被問到副總統當選人蕭美琴上月訪問捷克時，在布拉格疑遭中國大使館人員尾隨一事，吳釗燮拒絕評論，但也點出中國「戰狼」行徑模式，包括網路攻擊和在歐洲與日俱增的疑似中國間諜。