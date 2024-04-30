批保單納強制執行標的殺雞取卵 立委修法推受益人介入權

最高法院2022年底做統一見解，裁定保單可以作為強制執行標的。民進黨立委鍾佳濱表示，以健康險為例，債權人只能取得低廉的解約金，卻喪失重要保險權益，根本就是殺雞取卵，應修正保險法將「介入權」入法。民眾黨立委黃珊珊也提出保險法修正草案，主張在一定條件下，保險受益人可以阻止該筆保單被強制執行而解約，確立「受益人介入權」。

鍾佳濱、黃珊珊、民進黨立委郭國文今天舉行記者會，王姓陳情人表示，他19年前創業失敗，欠下卡債遭強制執行，近年身肉精神和心臟疾病之苦，但投保的醫療險、防癌險和長照險自去年起全數被扣押，保險理賠金也被扣押拿不到，台北地方法院回應他「目前扣押並無標準」，現在他身體不好，保險理賠拿不到，協調時要南北舟車勞頓，每年還要繳交高額保費，因為身體狀況欠佳，要重新要保也困難重重。出席記者會的司法院民事廳法官林芳華表示，法院正積極努力處理中。

黃珊珊表示，有些價值僅數千元的保單也被強制執行，有些是父母替孩子投健康險，但父母欠款，替孩子投保的健康險也遭強制執行，這種亂象不該持續下去。此外，修正草案也應使健康保險、傷害保險、一年定期人壽保險以及保單價值不足10萬元的保單得以不被強制執行解約，確保健康保險的保戶權益不受影響。

鍾佳濱表示，近來融資公司為了追討債權，常常像法院聲請強制解約欠債人的保單，藉此取得保單解約金償還部分債務；一旦法院核發契約終止命令，壽險主約遭到解約，連帶附約的健康險等保單將一併失效，受益人也會失去請求保險金的權利，損失慘重。

鍾佳濱指出，以健康險為例，通常保價金不多，債權人只能取得低廉的解約金，卻導致當事人喪失重要保險權益，明顯不符合強制執行法中的比例原則，根本就是殺雞取卵，大量的保單申請強制案件也讓基層司法人力不堪負荷。

郭國文指出，很多保單殘值並不高，債權人只能拿到一點錢，但受益人卻失去重要保障，強制執行法和最高法院都提到比例原則，但實際上難兼顧個案正義，目前學界和業界皆對此有很多疑慮。