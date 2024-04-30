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爭取加入CPTPP 外交部：累積草根支持添入會動能

中央社／ 台北30日電
外交部。圖／聯合報系資料照片
外交部。圖／聯合報系資料照片

台灣爭取加入CPTPP外交部今天表示，日前在輪值主席國加拿大舉辦研討會與座談會，希望累積草根支持力量，持續為加入CPTPP注入動能，台灣加入CPTPP可促進成員國供應鏈韌性、加強全球經濟安全，外交部將繼續向各界傳達台灣入會的正能量。

外交部國際合作及經濟事務司司長連玉蘋上午出席例行記者會表示，爭取跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）一直是政府重要政策，外交部政務次長謝武樵日前赴輪值主席國加拿大受邀演講，而加拿大智庫「全球事務研究所」日前舉辦「加台經濟合作為加西地區創造機會」研討會，外交部也與溫哥華商會合辦雙邊貿易商機座談會。

她指出，希望透過更多產業界的相挺，累積草根支持力量，持續為加入CPTPP注入動能，並向當地產官學傳達，接受台灣加入CPTPP是最直接、最有效促進雙邊經貿合作發展的途徑，藉此累積友台能量。

連玉蘋說，台灣加入CPTPP可促進成員國供應鏈韌性、加強全球經濟安全，外交部將會繼續向各界傳達台灣入會的正能量。

由於傳出北京暗地阻撓台灣申請入會，加國執政自由黨籍議員哈迪（Ken Hardie）及前卑詩省省長簡慧芝（Christy Clark）都在日前的演講中強調台灣加入CPTPP對加拿大和其他成員國有莫大助益。

CPTPP 外交部

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