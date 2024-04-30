接見模範勞工 總統：政府持續讓勞保財務穩定
總統蔡英文今天接見全國模範勞工、移工，談到勞保議題時表示，政府持續撥補挹注勞保基金，從2020年到現在，加上疫後特別條例，共撥補新台幣2670億元，確保勞保穩健運作，未來的政府也會持續讓勞保有穩定財務。
總統蔡英文上午在總統府秘書長林佳龍陪同下，接見113年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬，感謝為台灣經濟發展所做貢獻。
蔡總統說，得獎人來自各行各業，包括資深醫事人員、協助產業發展的工程師、守護職場工安的從業人員、維護生活環境的清潔人員等，都是從激烈選拔中脫穎而出，非常不簡單。
蔡總統提到，模範移工得獎人來自菲律賓、泰國、越南、印尼等國家，感謝他們對台灣產業發展、照顧工作盡心盡力，一起為台灣打拚；今天首度邀請模範移工家人到台灣共同分享獲獎喜悅。
總統表示，所有模範勞工、移工都是台灣重要的夥伴，因為在各自領域努力耕耘，台灣才能在各項挑戰中持續站穩腳步。
蔡總統說，過去8年，政府透過各項行動希望持續提升勞工權益，像是連續8年調升基本工資，最低工資法今年已正式上路，後續將透過這部專法，明定工資審議調整的標準，逐步落實政府對勞工經濟生活的保障。
為了持續打造友善安全的工作環境，蔡總統表示，從今年3月開始，透過性別平等工作法的新規定，強化雇主對職場性騷擾的防治意識及責任，也完善對被害人保護及協助的機制。
談到勞保議題，總統說，政府持續撥補挹注勞保基金，從2020年到現在，加上疫後特別條例，一共撥補2670億元確保勞保繼續穩健運作，未來的政府也會持續讓勞保有穩定的財務。
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