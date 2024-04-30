貧富差距達66倍 李彥秀：台灣已陷「失溫成長」

主計總處昨公布家庭財富分配統計，貧富差距達66.9倍。國民黨立委李彥秀今轟主計總處「卸責」，台灣已經陷入嚴重「失溫成長」的惡性循環，「分配正義」蕩然無存，民眾「相對剝奪感」急速攀升。

李彥秀說，時隔30年後，主計總處昨日再度公布家庭財富分配統計，2021年底前20%家庭的家庭資產淨值（財富）高達5133萬元，後20%的家庭財富僅77萬元，家庭財富貧富差距30年暴增至66.9倍，與30年前16.8倍相比，貧富差距大到超乎想像。

李彥秀驚呼，更令人咋舌的數據。財富最高20%的家庭，其家庭總財富占全體比重62.7%；財富最低20％家庭，其家庭總財富僅占全體比重0.94%，連1%都不到。

李彥秀提到，主計總處官員當然必須為這樣驚人的結果找理由，「台灣貧富差距有擴大趨勢，這是高度自由經濟發展的必然結果。」、「30年前不少南部人北漂工作、置產，若是留在南部置產，房地產因地區不同發展，估值就造成財富差距。」「若30年前開始買潛力股或投資基金，不論是運氣好或有遠見，因每個人對理財的選擇不同。」千錯萬錯，都是人民自己的錯。

李彥秀質疑，依照主計總處官員的邏輯，難道30年前選擇留在南部工作置產的台灣人就是「活該」？30年前選擇北漂工作置產的台灣人就是「睿智」？為了卸責，主計總處還列舉澳洲、英國、韓國、法國、日本與德國的「貧富差距」及「吉尼係數」，證明台灣貧富差距與財富分配較為均勻。

李彥秀說，政府沒說的潛台詞是「政府在貧富差距問題上已經做得好棒棒了，人民之所以成為窮人，是因為人民沒有遠見，30年前沒有在北部置產，沒有買台積電股票。」

李彥秀表示，除了房地產外，台灣貧富差距真正的問題是，過去30年經濟成長的果實，絕大多數的受薪階級完全沒有分享到。據行政院主計總處報告，台灣2021年受僱人員報酬占GDP比重已降至43%，不僅呈現十年新低，也是1980年代以來最低，可悲的是，2021年台灣的經濟成長率高達6.53%。資本家因為投入越來越多的資本支出，進而分走了更多盈餘。

李彥秀認為，台灣已經陷入嚴重「失溫成長」的惡性循環，「分配正義」蕩然無存，民眾「相對剝奪感」急速攀升。通膨巨獸吃掉微薄加薪幅度，不要說實質薪資連續三年倒退，一般受薪階級每月的死薪水扣掉基本生活開銷，根本沒有餘力攢下第一桶金，再投入房地產與股票等資本市場。

李彥秀強調，受薪階級完全感受不到經濟成長的果實，卻成為高房價、高物價、低薪資的苦果。試問，如果股市上二萬點，連主計總處朱澤民主計長（個人）都不開心，台灣人民又如何開心的起來？什麼是政治，政治就是「社會價值的權威配置。」

李彥秀總結，政府存在的目的就是用公權力（政策、法律、租稅），汲取社會資源（發展果實），再進行合理的分配，實現公平正義。政府的責任就是擴大經濟成長「贏者圈」，創造更多「護國群山」，實現「分配正義」。人民要的是政府提出「解方」，不是只會「解釋」。