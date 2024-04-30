快訊

首波梅雨鋒面深夜接近 彭啟明示警：驚見1千公里閃電列車

大學生出國念雙聯直接就業 她獲美半導體大廠聘約有2秘訣

台中6歲童突無生命跡象…父一早發現急求助送醫後不治

貧富差距達66倍 李彥秀：台灣已陷「失溫成長」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

主計總處昨公布家庭財富分配統計，貧富差距達66.9倍。國民黨立委李彥秀今轟主計總處「卸責」，台灣已經陷入嚴重「失溫成長」的惡性循環，「分配正義」蕩然無存，民眾「相對剝奪感」急速攀升。

李彥秀說，時隔30年後，主計總處昨日再度公布家庭財富分配統計，2021年底前20%家庭的家庭資產淨值（財富）高達5133萬元，後20%的家庭財富僅77萬元，家庭財富貧富差距30年暴增至66.9倍，與30年前16.8倍相比，貧富差距大到超乎想像。

李彥秀驚呼，更令人咋舌的數據。財富最高20%的家庭，其家庭總財富占全體比重62.7%；財富最低20％家庭，其家庭總財富僅占全體比重0.94%，連1%都不到。

李彥秀提到，主計總處官員當然必須為這樣驚人的結果找理由，「台灣貧富差距有擴大趨勢，這是高度自由經濟發展的必然結果。」、「30年前不少南部人北漂工作、置產，若是留在南部置產，房地產因地區不同發展，估值就造成財富差距。」「若30年前開始買潛力股或投資基金，不論是運氣好或有遠見，因每個人對理財的選擇不同。」千錯萬錯，都是人民自己的錯。

李彥秀質疑，依照主計總處官員的邏輯，難道30年前選擇留在南部工作置產的台灣人就是「活該」？30年前選擇北漂工作置產的台灣人就是「睿智」？為了卸責，主計總處還列舉澳洲、英國、韓國、法國、日本與德國的「貧富差距」及「吉尼係數」，證明台灣貧富差距與財富分配較為均勻。

李彥秀說，政府沒說的潛台詞是「政府在貧富差距問題上已經做得好棒棒了，人民之所以成為窮人，是因為人民沒有遠見，30年前沒有在北部置產，沒有買台積電股票。」

李彥秀表示，除了房地產外，台灣貧富差距真正的問題是，過去30年經濟成長的果實，絕大多數的受薪階級完全沒有分享到。據行政院主計總處報告，台灣2021年受僱人員報酬占GDP比重已降至43%，不僅呈現十年新低，也是1980年代以來最低，可悲的是，2021年台灣的經濟成長率高達6.53%。資本家因為投入越來越多的資本支出，進而分走了更多盈餘。

李彥秀認為，台灣已經陷入嚴重「失溫成長」的惡性循環，「分配正義」蕩然無存，民眾「相對剝奪感」急速攀升。通膨巨獸吃掉微薄加薪幅度，不要說實質薪資連續三年倒退，一般受薪階級每月的死薪水扣掉基本生活開銷，根本沒有餘力攢下第一桶金，再投入房地產與股票等資本市場。

李彥秀強調，受薪階級完全感受不到經濟成長的果實，卻成為高房價、高物價、低薪資的苦果。試問，如果股市上二萬點，連主計總處朱澤民主計長（個人）都不開心，台灣人民又如何開心的起來？什麼是政治，政治就是「社會價值的權威配置。」

李彥秀總結，政府存在的目的就是用公權力（政策、法律、租稅），汲取社會資源（發展果實），再進行合理的分配，實現公平正義。政府的責任就是擴大經濟成長「贏者圈」，創造更多「護國群山」，實現「分配正義」。人民要的是政府提出「解方」，不是只會「解釋」。

薪資 財富 貧富差距

延伸閱讀

勞團呼籲新政府落實勞工政見 洗刷「賴功德」汙名

勞保年金債台高 藍委籲提高雇主提撥

傅崐萁訪陸行程延後 國民黨：相信會做最好安排

藍委批監察院自甘淪「東廠2.0」 翻箱倒櫃查侯友宜

相關新聞

「賴皮寮」解套 藍營批國土署拉原民救援賴清德

新北市議會藍綠議員昨質詢「賴皮寮」等廢棄礦業用地處理情況，地政局表示，國土署研擬比照「北泰雅原住民族特定區域計畫」，二○...

京華城稱被霸凌37年 游淑慧嗆：「刀叉吃人肉」這話該還給柯文哲

京華城高容積率爭議，今天京華城在各大報刊登全版廣告，指過去受到37年霸凌，並稱840%高容積率是自己用容積移轉買的，一切...

卸任前大放送 林右昌喊加發里長年終7.5萬元

即將卸任的內政部長林右昌昨在新北出席三重宮廟活動致詞表示，要加發里長年終一點五個月，約七萬五千元。國民黨新北市議員王威元...

【專家之眼】綠紅過招賣啥子藥？台灣空轉到幾時？

最近中共在兩岸關係上連續出招，劍指下任總統賴清德的520就職演說，乃至於任內四年的對中政策，應無疑義。但這些招數葫蘆裡究...

電子簽章法三讀 跨境貿易可用電子簽章簽契約

台灣力拚數位轉型，逾20年未修的電子簽章法，今日在立法院會三讀通過，明定符合規定的電子文件、電子簽章，功能上等同實體文件...

藍委訪陸後陸海警嗆我海巡 陳玉珍：陸方兩手策略不變

國民黨團總召傅崐萁率藍委訪陸之行結束，陸方雖有釋出善意，不過仍有大陸海警於我金門海域附近執法，以閩南語警告我國海巡船隻的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。