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WHA舉行前美官員倡台灣有意義國際參與 斥北京曲解2758號決議

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

今年的世界衛生大會（WHA）將於5月27日到6月1日在瑞士日內瓦舉行，美國國務院資深官員29日在華府智庫表示，聯合國大會2758號決議並未排除台灣有意義地參與聯合國體系與其他多邊論壇；北京為符合自身利益，錯誤運用2758號決議，還把其和一中原則混為一談，聲稱這是國際共識。

負責中國與台灣事務的亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）29日在華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）的研討會表示，表示，從新冠疫情事件看出，台灣被拒於WHA門外，對國際社會的福祉產生負面影響；即便台灣應對疫情表現出色，都可能不會看到台灣能以觀察員身分參與下月舉行的WHA。

藍墨客表示，正是北京多次以2758號決議為由，反對華府支持台灣有意義國際參與的行動，這讓WHA成員感到混淆。

1971年10月25日，聯合國第26屆大會通過「恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利」，該決議承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構所非法占據的席位上驅逐出去。

藍墨客說，2758號決議並未認可、不等同也不反映一中原則的共識；2758號決議無涉他國對台關係的主權決定；2758號決議不構成聯合國對台灣最終政治地位的立場；2758號決議不排除台灣有意義的參與聯合國體系和其他多邊論壇。

藍墨客表示，中方錯誤使用2758號決議，不僅將台灣排除在國際體系之外，也破壞台灣的邦交，影響台灣的官方及非官方夥伴自身的主權決定。

美國國務院近年來不時關切並反駁中方針對2758號決議的主張，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）1月在台北表示，美方非常失望看到聯合國2758號決議的內容被曲解，並被用來作為對台施壓工具，不但限制台灣在國際舞台上發聲，同時也衝擊台灣與其他國家的外交關係。

就在兩年前，時任副助理國務卿華自強（Rick Waters）也在GMF研討會表示，台灣無法參與國際民航組織（ICAO）大會和WHA，甚至台灣的學生、藝術家、記者和人權工作者等被拒於聯合國活動之外，問題在中華人民共和國錯誤使用聯大2758號決議。

華自強當時表示，中方除了錯誤運用該決議，還會因兩岸情勢變化、對台灣領導人的好惡，稍微通融或直接拒絕台灣參與國際活動；對美國來說，這並非促進兩岸和平的方式。

藍墨客重申，美國支持台灣有意義參與不以主權為先決條件的國際組織，支持台灣有意義參與WHA與ICAO，也會持續堅持針對2758號決議的4項主張。

藍墨客也提到，美國的一個中國政策不等於中方的一中原則，其他國家的一中政策內涵也與美國的有所不同；以美國而言，一中政策使得華府與北京維持外交關係，與台北維持商業、文化、人民與人民之間的非官方關係；美國反對兩岸任一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，支持兩岸對話，期待兩岸歧見能以和平方式、不受脅迫方式，且在兩岸人民都能接受的狀態下解決。

WHA 一中政策 台美關係 美中關係

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