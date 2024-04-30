藍白聯手 建請監院查陳菊、高涌誠

國民黨及民眾黨立委昨天在立法院司法及法制委員會聯手通過提案，要求將監察院長陳菊、監委高涌誠移送監察院監察委員紀律委員會。監察院表示，憲政機關之間應彼此相互尊重，此舉破壞權力分立的衡平性，陳菊對此表示遺憾與憂心。

高涌誠日前為卅五年前舊案約詢新北市長侯友宜，引發軒然大波。國民黨立委羅智強質疑高涌誠違反自律規範，提出臨時提案，建請監察院將高涌誠送監察院紀律委員會，並經表決通過。

民眾黨立委黃國昌也臨時提案，指陳菊遭檢舉於二○二三年十二月卅日赴高雄舊城教會，違法為特定立委候選人輔選，建請監察院依據監察院監察委員紀律委員會設置辦法啟動調查。以上兩案表決時，均獲七比六通過。

監察院秘書長李俊俋當場表示，任何人如果認為公務員涉有違失，皆可提出檢舉，兩案算是人民提出的檢舉案，監察院將依法定程序處理。

會中，羅智強點名高涌誠調查侯友宜卅五年前擔任警員舊案的行徑，讓監察院淪為「東廠院」，揚言將在二○二六年九合一選舉時討論該案，並在立院推動廢除監察院組織法、凍結監察院預算，「三軌並進」廢掉監察院，協助陳菊成為最後一任監察院長。李俊俋表示監察院不是「東廠」，他不承認，羅智強的批評要以理服人。

黃國昌則指，有民眾檢舉陳菊去年十二月卅日赴高雄舊城教會違法為特定立委候選人輔選，陳菊辦公室先稱受邀去教會彌撒，後來證實舊城教會當天無彌撒活動，陳菊辦公室改口是去探友，前後說法不一，說謊心態可議。他還提到，高涌誠從前立委段宜康「曲棍球案」，到「卡管案」及近期約詢侯友宜等事件，均有政治介入疑慮。

監察院回應指出，立院司委會以表決方式通過臨時提案，要求將陳菊、高涌誠移送監察院監察委員紀律委員會，此舉忽略了院際之間彼此相互尊重、不顧權力分立，立法院明顯介入監察委員獨立行使職權，違反了憲法增修條文第七條相關規定，也破壞了權力分立的衡平性。