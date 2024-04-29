中國宣布恢復福建居民到馬祖旅遊、台灣文旦輸入等措施。行政院長陳建仁今天表示，雖然不完全符合預先期待，但樂見對台灣的呼應有此回應，並呼籲回到原平台健康交流。

中國國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前率團訪中，中國旋即回應開放部分陸客，以及重啟台灣文旦輸入。媒體就此提問外界認為是互相做球，以及傅崐萁向行政院喊話開放陸客1天1.5萬到2萬名來台，行政院是否可能放寬1天2000人來台的限制。

陳建仁出席勞動部「113年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」，會前接受媒體訪問時說，這次中國宣布的幅度、內容，「並不符合我們預先的期待」，但是仍然樂見中國對台灣的呼應有這樣進一步的回應，「我相信這是好的開始」。

他也說，實際上早就已經準備好了相關回應，希望能夠使得兩岸有更好的交流，他已請陸委會、交通部要積極釐清各項內容，儘快持續執行雙邊的交流；不過，他也想要呼籲雙方應該儘快回到原來的平台做良好的溝通及交流，他認為雙方都有責任促使雙方健康永續的交流。

稍早時陳建仁說，政府一向支持兩岸健康永續的交流，也一再呼籲兩岸之間應該要有對等尊重、不設立任何政治前提，期望在此之下累積彼此之間的了解；實際上前一段時間，政府也不斷向中國呼籲，但是發現中國仍然以不理性政策做回應，而且用以阻擋雙方的交流、貿易，實在相當令人遺憾。

傅崐萁率團訪陸，28日上午一行人拜會中國文旅部，副部長饒權表示，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。

傅崐萁一行人之後前往中國海關總署，副署長趙增連宣布，將在科學評估的基礎上，依法依規批准符合其檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸。不過農業部說，尚未收到正式消息，未來希望透過正式的兩岸檢疫平台溝通。