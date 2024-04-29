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賴清德、蕭美琴赴國安局 聽取國家安全業務簡報

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
賴清德（中）、蕭美琴（左）29日到國安局，聽取局長蔡明彥（右）業務簡報。 圖／國安局提供
賴清德（中）、蕭美琴（左）29日到國安局，聽取局長蔡明彥（右）業務簡報。 圖／國安局提供

即將就任下屆正副總統的賴清德蕭美琴，今天到國家安全局聽取工作簡報，以瞭解當前台海安全情勢、國安單位統合機制、國安局重要工作推動等業務，並提示未來國安工作的方向與重點。

簡報由國安局長蔡明彥局長率海巡署、警政署、調查局、移民署等國安單位首長，以及國安局本局一級單位主管共同與會。蔡明彥強調，近年中共積極利用外交、經濟及軍事等手段，在全球各地遂行多元滲透，並持續對台進行各項複合式威脅活動，升高區域緊張局勢，已成為國際社會共同面臨之國安挑戰。國安團隊將善用國際民主社群友我契機，加強國際情報合作，同時完備各項安全管控與協作機制，維護國家安全與利益。

賴清德表示，國安工作攸關生存與發展，任重而道遠，肯定國安局統合各國安單位以「無名英雄」精神，長期為維護民主憲政體制、守護國家安全及確保社會安定而努力，並與政府相關單位協力應處各項國安挑戰。他指出，近來國際情勢瞬息萬變，台灣地緣戰略角色深獲國際社會高度重視，加上中共持續透由統戰分化、滲透破壞、灰色地帶干擾等策略操作，意圖達到裡應外合、施壓台灣的目標。因此國安團隊應延續蔡總統的努力，致力於維持台海和平穩定，並以「四大和平支柱」（建立台灣威懾力、確保經濟安全、深化與民主國家夥伴關係、穩定而有原則的兩岸關係領導能力）為原則，嚴密掌蒐各類安全威脅預警情報，掌握機先應處內外挑戰，並持續擴大與國際友盟的戰略溝通與情報協作，以強化整體國安防護能量。

今日陪同聽取簡報人員，除了賴、蕭之外，還包括即將接任國防部長的國安會秘書長顧立雄、將接掌國安會的外長吳釗燮、國安會副秘書長徐斯儉、副總統辦公室主任陳羿伶等人。

國安局 國安會 蕭美琴 賴清德

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