快訊

時隔30年公布了！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

首次朝野會談！南韓最大在野黨魁要求尹錫悅普發25萬韓元紓困金

攻擊徐巧芯IP來自彰化鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

拒立委調閱鏡電視文件？NCC：盼釐清法定程序

中央社／ 台北29日電

立法院國民黨團今天開記者會，指NCC拒絕立法院鏡電視調閱小組調閱鏡電視案相關文件。NCC今天表示，尊重立委職權，但希望能釐清調閱資料的法定程序問題，待調閱小組回復後，NCC將積極辦理。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿，針對立法院成立調閱小組向該會調閱鏡電視新聞台申設相關資料，因相關文件涉特定公司內部治理事項，因此函詢調閱小組相關程序是否符合正當法律程序，NCC將在調閱小組釋明、釐清後辦理。

NCC說明，依照司法院釋字第729號解釋，為符合正當法律程序，立法院文件調閱權的調閱範圍僅止於目的明確的「特定議案」；再來，根據立法院職權行使法第45條第1項規定，就「特定議案」涉及事項，調閱專案小組有調閱權限。

NCC強調，所謂「特定議案」，依憲法第63條規定，應指法律案、預算案及國家其他重要事項等，這次鏡電視調閱小組於成立或調閱程序中，並未說明是基於何項重大特定議案而需要行使調閱權，NCC已再三表示是否符合法定程序尚有疑慮，希望調閱小組能釋疑。

另外，NCC重申，尊重立委行使憲法上的職權，不過，立法院調閱特定公司治理與機關監理事項相關資料時，宜依照司法院釋字第729號解釋所述的正當法律程序辦理，以免爭議。

NCC 立法院 鏡電視

延伸閱讀

傳媒體大亨插手NCC主委人事 林國成：藍白合作反對到底

NCC拒給調閱小組鏡電視資料 立院藍白黨團齊轟：無恥、心裡有鬼

影／NCC拒絕提供資料 國民黨、民眾黨：一定會追到底

NCC依國會政黨比例任命？是否違背其獨立性 學者們這麼看

相關新聞

查到了！攻擊徐巧芯的政府機關IP 來自彰化社頭鄉公所

國民黨立委徐巧芯最近在網路飽受攻擊，網友發現有攻擊徐巧芯的IP似乎屬於國發會，國發會則澄清，此IP使用單位是地方政府轄下...

NCC拒給調閱小組鏡電視資料 立院藍白黨團齊轟：無恥、心裡有鬼

立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組，要求國家傳播通訊委員會(NCC）提供資料遭拒。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，...

賴清德520就職將至 美不做兩岸調人卻也不許對台支持打折

不到一個月後，中華民國準總統賴清德即將就任，當前美中外交往來之密切反映對局勢發展的戒懼；從元首通話到國務卿訪中，美國國務院負責兩岸事務的資深官員本周還要到國會說明對台政策，凸顯美國行政部門意圖穩定美中關係的狀況下，美國國會對台灣的支持不容行政部門打折。...

百年政黨新創KMT Studio 國民黨真能甩開「老藍男」標籤？

藍綠白爭搶青年選票，國民黨主席朱立倫日前推動黨務組改案，將黨內青年組織整併成立為數位黨部KMT Studio，召集人葛如鈞今（29日）將與朱立倫共同舉辦首場全台巡迴宣傳。只是，國民黨立院黨團近期因率團訪陸、二次年改法案等，屢遭外界批評，面對青壯年支持流失危機，KMT Studio能否挽回頹勢？

NCC未提供鏡電視資料 藍白立委轟擺爛

NCC以鏡電視議案存疑義未提供資料給立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組。國民黨團書記長洪孟楷今天表示，NCC不願提供相關...

藍委訪陸有成果 趙少康：若賴清德足夠自信應趕快接球

國民黨立院黨團一行17人昨天結束訪陸行程，中廣前董事長趙少康今天表示，國民黨立委帶回大陸對兩岸旅遊、農產品開放等善意，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。