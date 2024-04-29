快訊

時隔30年公布了！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

首次朝野會談！南韓最大在野黨魁要求尹錫悅普發25萬韓元紓困金

攻擊徐巧芯IP來自彰化鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

NCC未提供鏡電視資料 藍白立委轟擺爛

中央社／ 台北29日電

NCC鏡電視議案存疑義未提供資料給立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組。國民黨團書記長洪孟楷今天表示，NCC不願提供相關資料，完全視法令於無物，藐視國會。民眾黨立委林國成說，不管NCC如何擺爛、不配合，都一定會追到底。

立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組日前要求國家通訊傳播委員會（NCC）提供資料，NCC回函指出，依法調閱小組可要求機關提供特定議案資料，但本案屬於公司治理與機關監理事項，鏡電視申設是否涉及特定議案尚有疑義，請交通委員會釐清並釋明。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、副書記長王鴻薇與羅智強、國民黨立委魯明哲，以及民眾黨立委、交通委員會NCC調閱小組召集人林國成等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會，質疑NCC擺爛不作為，國民黨團與民眾黨團絕對會追查到底。

洪孟楷表示，NCC的回函寫了這麼多字，重點就是不願意提供資料。他指出文件公開透明，NCC如此離譜、荒謬，臉皮厚到無下限的地步，行政機關對立法機關正式成立的調閱小組「嗆聲」，不願提供相關資料，到底是在怕什麼，NCC有什麼理由拒絕。

洪孟楷指出，依法立法院院會、委員會都可以成立專案調閱小組，要求有關機關就特定議案涉及事項提供參考資料。NCC完全視法令於無物，藐視國會，在其他民主國家都有相關罰則、刑責。

洪孟楷表示，看到現在行政機關擺爛不作為，更凸顯了在野黨推動國會改革五法的迫切性與必要性，而「國家通訊傳播委員會組織法」也到了該修訂的時刻。

林國成則表示，立法院依法成立調閱小組、要求機關提供資料， NCC居然拒絕提供任何資料，公然挑釁立法院交通委員會決議，NCC是被立法院監督的單位，當然有權監督NCC所有業務，隸屬與監督間的絕對關係，絕無疑義。不管NCC如何擺爛、不配合，都一定會追到底。

林國成指出，NCC拒絕提供任何資料，除公然挑釁立法院交通委員會決議，更合理懷疑NCC若不是心中有鬼，就是有圖利或見不得人之處。鏡電視申設過程疑點重重，這是社會上民眾高度關注的案件，不管NCC現在如何擺爛、不配合，國民黨團、民眾黨團都一定會追到底。

NCC 國民黨 民眾黨 洪孟楷 鏡電視

延伸閱讀

傳媒體大亨插手NCC主委人事 林國成：藍白合作反對到底

NCC拒給調閱小組鏡電視資料 立院藍白黨團齊轟：無恥、心裡有鬼

NCC委員提名爭議多 洪孟楷建議520後由新閣揆提名

不滿NCC委員提名？藍營喊「依政黨比例任命」入法 下周三排案審查

相關新聞

查到了！攻擊徐巧芯的政府機關IP 來自彰化社頭鄉公所

國民黨立委徐巧芯最近在網路飽受攻擊，網友發現有攻擊徐巧芯的IP似乎屬於國發會，國發會則澄清，此IP使用單位是地方政府轄下...

NCC拒給調閱小組鏡電視資料 立院藍白黨團齊轟：無恥、心裡有鬼

立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組，要求國家傳播通訊委員會(NCC）提供資料遭拒。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，...

賴清德520就職將至 美不做兩岸調人卻也不許對台支持打折

不到一個月後，中華民國準總統賴清德即將就任，當前美中外交往來之密切反映對局勢發展的戒懼；從元首通話到國務卿訪中，美國國務院負責兩岸事務的資深官員本周還要到國會說明對台政策，凸顯美國行政部門意圖穩定美中關係的狀況下，美國國會對台灣的支持不容行政部門打折。...

百年政黨新創KMT Studio 國民黨真能甩開「老藍男」標籤？

藍綠白爭搶青年選票，國民黨主席朱立倫日前推動黨務組改案，將黨內青年組織整併成立為數位黨部KMT Studio，召集人葛如鈞今（29日）將與朱立倫共同舉辦首場全台巡迴宣傳。只是，國民黨立院黨團近期因率團訪陸、二次年改法案等，屢遭外界批評，面對青壯年支持流失危機，KMT Studio能否挽回頹勢？

藍白建請監院調查陳菊、高涌誠 李俊俋：依程序處理

監委高涌誠約詢新北市長侯友宜引發討論。立法院司法及法制委員會今天開會，國民黨立委羅智強提出臨時提案，建請監察院將高涌誠送...

與中對等交流？ 綠營：先減少打壓我

「若中國減少共機擾台，對我全面開放自由行與團客，那才算是真善意！」針對近日藍委出訪中國，獲得中國開放福建到馬祖直航、文旦解禁等惠台政策，綠委許智傑受訪時表示上述意見說，台灣向來不挑釁中國，是中國持續騷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。