NCC未提供鏡電視資料 藍白立委轟擺爛

NCC以鏡電視議案存疑義未提供資料給立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組。國民黨團書記長洪孟楷今天表示，NCC不願提供相關資料，完全視法令於無物，藐視國會。民眾黨立委林國成說，不管NCC如何擺爛、不配合，都一定會追到底。

立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組日前要求國家通訊傳播委員會（NCC）提供資料，NCC回函指出，依法調閱小組可要求機關提供特定議案資料，但本案屬於公司治理與機關監理事項，鏡電視申設是否涉及特定議案尚有疑義，請交通委員會釐清並釋明。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、副書記長王鴻薇與羅智強、國民黨立委魯明哲，以及民眾黨立委、交通委員會NCC調閱小組召集人林國成等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會，質疑NCC擺爛不作為，國民黨團與民眾黨團絕對會追查到底。

洪孟楷表示，NCC的回函寫了這麼多字，重點就是不願意提供資料。他指出文件公開透明，NCC如此離譜、荒謬，臉皮厚到無下限的地步，行政機關對立法機關正式成立的調閱小組「嗆聲」，不願提供相關資料，到底是在怕什麼，NCC有什麼理由拒絕。

洪孟楷指出，依法立法院院會、委員會都可以成立專案調閱小組，要求有關機關就特定議案涉及事項提供參考資料。NCC完全視法令於無物，藐視國會，在其他民主國家都有相關罰則、刑責。

洪孟楷表示，看到現在行政機關擺爛不作為，更凸顯了在野黨推動國會改革五法的迫切性與必要性，而「國家通訊傳播委員會組織法」也到了該修訂的時刻。

林國成則表示，立法院依法成立調閱小組、要求機關提供資料， NCC居然拒絕提供任何資料，公然挑釁立法院交通委員會決議，NCC是被立法院監督的單位，當然有權監督NCC所有業務，隸屬與監督間的絕對關係，絕無疑義。不管NCC如何擺爛、不配合，都一定會追到底。

林國成指出，NCC拒絕提供任何資料，除公然挑釁立法院交通委員會決議，更合理懷疑NCC若不是心中有鬼，就是有圖利或見不得人之處。鏡電視申設過程疑點重重，這是社會上民眾高度關注的案件，不管NCC現在如何擺爛、不配合，國民黨團、民眾黨團都一定會追到底。