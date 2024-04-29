勞團呼籲新政府落實勞工政見 洗刷「賴功德」汙名

勞動節將屆，多個勞工團體上午與國民黨共同舉行記者會，呼籲新政府傾聽勞工心聲，提出提高雇主提撥比例、勞退基金政府最終給付負責、勞動節全國統一放假等主張，希望準總統賴清德落實選前承諾勞工的重要政見，洗刷「賴功德」的汙名。

國民黨文傳會主委李彥秀指出，近年來台灣實質低薪問題未解，民生物價飛漲，隱形貧窮的問題益發嚴重；缺工問題嚴重，更讓勞工在職場上的工作負擔越來越沈重，民進黨政府不斷誇耀的經濟榮景，看在多數勞工眼中，猶如平行時空。

李彥秀表示，回顧過去賴清德對待勞工的態度，包括擔任行政院長時將勞基法修惡，讓勞資雙輸；消防員捕蜂捉蛇是做功德、照服員低薪是做功德；賴清德主政的行政院，淪為功德院。新內閣人事，甚至內定由當初力推勞基法修惡的行政院副秘書長何佩珊出任，更讓許多勞工擔心，接下來行政院恐將成為功德院2.0。

至於勞動節全國統一放假，李彥秀說，行政院長陳建仁也曾表示，「的確全國統一放假比較好。」勞動節全國放假，不但是提升國人對勞動意識、勞動尊嚴地象徵，更是帶動勞動節放假經濟，提高經濟產能的作為，期望明年勞動節，賴清德可以落實政策。

勞工工作委員會主委鄭光明表示，賴清德擔任行政院長時，曾找郵政、石油、鐵路工會溝通，希望勞基法2次修改能改好一點，結果還是一樣，包括7天假要還給勞工也沒有、勞動節全國休假不了了之。他呼籲未來的勞動部長能多為年輕勞工想想，例如將資方提撥退休金提高到薪資總額9%或10%，讓勞工退休有最基本的生活所需。

台北市公務機關基層勞工產業工會榮譽理事長林宏泉提出勞動議題8大訴求，包括解決低薪問題；勞工退休要保障；國定假日要增加；開放勞保投保上限，增加勞保基金收入；提高勞保基金收益；每年撥補1000億元以上挹注基金永續經營；取消不公平的減額年金；依物價指數調整替代率。

台灣護理學會榮譽理事長王桂芸則為護理人員發聲，盼健保總額給付重新定位。台北企業總工會理事長高令國指出，客運缺工是長期以來的問題，他呼籲政府應落實，包括勞退雇主提撥提高至12%；明訂公、民營事業單位設置勞工董事；研擬電動公車充電問題；落實工會法第七條，提供企業工會會所或補助租金。

台北市消防人員退休協會會長謝景旭說，消防人員也遇到低薪、過勞、高負荷的問題，他提出，應該充實消防人力、確保消防工作的安全保障，參照美國消防協會NFPA，盤點國內的公務人員服務法、勞工安全衛生法等，並在消防法中納入專章，針對消防人員健康的安全檢查、工作環境以及救災裝備器材等，確保安全無虞。

國民黨組發會社會部主任水雲翔指出，去年有60%退休勞工、超過160萬人，一個月領的退休金不到2萬元，還有17萬人一個月領不到1萬元，讓勞工感到很悲哀。他呼籲賴清德政府520就任後應該正視勞工的問題，要把勞工當作國家成長、經濟獲利的最重要資產。