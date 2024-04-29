藍委提核電廠延役草案 王美花：需社會共識尊重提案

國民黨立委日前提出相關草案，盼為核電廠延役解套。經濟部長王美花今天在立法院受訪表示，核電廠要不要延役，有不同意見，社會共識需要討論，立委提案，「我們都尊重」。

國民黨立委賴士葆等人24日在立法院召開記者會提出「核子反應器設施延役條例草案」，主張在核能安全條件下，維持核能發電，降低能源危機。

立法院經濟委員會今天審查「113年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管：台灣自來水股份有限公司」。王美花列席並備質詢，會前接受媒體聯訪。

王美花受訪時也談及再生能源發展。她指出，業界因為國際供應鏈、RE100的要求，對於再生能源需求非常強烈，希望能夠再儘快發展更多的再生能源。

此外，外界關注王美花520後即將卸任，傳出台新金控董事長吳東亮積極延攬王美花進入台新金擔任下屆獨立董事。王美花面對媒體追問時表示，在520以前，每天把經濟部工作做好，其他的以後再說，「做什麼事情一定會按照相關規定」。