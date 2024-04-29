柯建銘批藍委訪陸是「小丑團」傅崐萁反問：賴清德也賣台？

國民黨立法院黨團總召傅崐萁帶領16名國民黨立委參訪大陸，大陸宣布開放福建居民赴馬祖觀光及重新開放文旦袖輸陸，民進黨團總召柯建銘批評藍委訪中是「小丑團」，還說如果藍營力推對大陸友善法案，恐使台灣「香港化」。傅崐萁表示，民進黨總統當選人賴清德說民進黨要與共產黨交流，質疑是否「賴清德也準備出賣台灣？」希望網軍側翼別再攻擊賴清德。

傅崐萁說，此趟目的首先是破冰之旅，第二是讓觀光旅遊全面開啟，第三是個使過去不能推銷至大陸的農產品能順利推動，都已經順利推動且完成。呼籲各政黨愛護台灣能身體力行，為民眾爭取更多利益。

傅崐萁表示，中華民國存在的事實是不容抹滅的，現在各界不同看法，希望大家不要再攻擊賴清德，因為賴清德說民進黨要與共產黨對話，如果賴清德呼籲的兩岸交流是出賣台灣，賴清德是不是也打算要出賣台灣？

傅崐萁呼籲，希望大家不要再攻擊賴清德，並勇敢面對民意，別再當網軍、側翼，要做出實質事情，才能使兩岸堆疊善意，為人民做出更多貢獻。