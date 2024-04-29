藍喊話賴清德 有勇氣面對兩岸和平發展

大陸文旅部宣布率先開放福建民眾赴馬祖旅遊，在平潭與台灣海上客運直航恢復後，將開放福建民眾到台灣旅遊，但陸委會認為不符合對等開放原則。國民黨立院黨團總召傅崐萁昨聞訊後痛批「民進黨的格局就是如此而已」，他呼籲政府盡快解除（兩岸旅遊規畫）方案中每天兩千名陸客的限制。

傅崐萁昨天下午在北京中國大飯店參與台青、台商座談期間受訪表示，中國國民黨滿載著台灣新民意到大陸，希望兩岸和平發展，請總統當選人賴清德要有勇氣面對兩岸真正的實質和平發展，如果一個小小的平潭對台灣客運直航要無限高門檻，表示民進黨格局就是如此而已。

國民黨立委許宇甄也說，觀光署以發展觀光條例第五十三條「損害國家利益」為由，禁止觀光旅遊業者組團赴陸觀光，現在大陸釋出善意，觀光署應盡早結束鬧劇，將我國觀光損害降至最低。她說，我國面臨電價、物價、房租上漲導致勞工實質薪資倒退，花蓮四○三地震後的東部觀光旅遊也需旅客刺激，觀光署若能跟進開放赴陸旅遊，兩岸在觀光旅遊互惠互利，將帶動我國服務業發展、提升國人收入。

立委蘇清泉表示，國民黨立委利用假日去大陸溝通，為觀光產業帶回利多，民進黨卻酸言酸語、整天攻擊；國民黨是在做民進黨做不到的事，應予肯定。他認為開放馬祖仍不夠，希望未來可開放澎湖，最後目標是讓陸客進入台灣，而且不只自由行，希望還是團客。