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NCC指「鏡電視議案存疑義」拒給資料 林國成批擺爛：一定追到底

中央社／ 台北28日電
國家通訊傳播委員會（NCC）。聯合報系資料照
國家通訊傳播委員會（NCC）。聯合報系資料照

立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組日前要求NCC提供資料，不過NCC回函指出，依法調閱小組可要求機關提供特定議案資料，但本案屬於公司治理與機關監理事項，鏡電視申設是否涉及特定議案尚有疑義，請交通委員會釐清並釋明。

擔任調閱小組召集人的民眾黨立委林國成今天痛批，立法院依法成立調閱小組、要求機關提供資料，國家通訊傳播委員會（NCC）卻拒絕提供任何資料，公然挑釁立法院交通委員會決議，這是社會上民眾高度專注的案件，不管NCC如何擺爛、不配合，他都一定會追到底。

立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組17日首次開會，確定調閱範圍包含，鏡電視申設與營運資料、NCC行政調查報告等。調閱小組決議，相關部會10天內把資料送達立法院，若資料涉偵查不公開應以書面通知。

NCC於25日回函指出，依照立法院職權行使法，立法院得設調閱專案小組，要求有關機關就「特定議案」涉及事項提供參考資料；依據憲法，特定議案應指法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及國家其他重要事項。

NCC指出，本案是NCC就個別公司申請衛星廣播電視事業執照及個案營運監理事宜，屬於公司治理與機關監理事項，惟「鏡電視申設及後續爭議調閱相關資料」所涉立法院審議特定議案為何，尚有疑義，還請交通委員會釐清並釋明。

對此，林國成今天透過臉書質疑，NCC拒絕提供任何資料，公然挑釁立法院交通委員會決議，他身為調閱小組召集人，合理懷疑NCC若不是心中有鬼，就是有圖利或見不得人之處。

林國成表示，NCC主委陳耀祥是不是認為自己7月就要卸任，現在就可以盡量卸責、擺爛，「若現有藐視國會罪，這就是藐視國會罪」。

林國成強調，鏡電視申設過程疑點重重，到底政府有沒有插手干預，陳耀祥是不是瀆職，這是社會上民眾高度專注的案件，不管NCC現在如何擺爛、不配合，他都一定會追到底。

NCC 立法院 鏡電視

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