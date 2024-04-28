出席母娘文化季 賴清德祈求地震停止、四時無災

副總統賴清德今天出席台北松山慈惠堂一年一度的「台北母娘文化季安龍護國祈福大典」米龍開光儀式，他在致詞時祈求台灣國泰民安、風調雨順。他說，403花蓮地震後餘震不斷，誠心祈求地震停止，讓台灣順利重建，也祈求地方四時無災、八節有慶。

賴清德今天出席「台北母娘文化季安龍護國祈福大典」米龍開光儀式，並未受訪，內政部長林右昌等人陪同。

賴清德致詞時表示，松山慈惠堂香火鼎盛、母娘神威顯赫，護佑台灣國泰民安、風調雨順。台灣在0403地震後餘震不斷，希望宗教界俗稱「地龍翻身」的地震可以結束，也讓災區重建順利成功，保佑大家都賺大錢。也祈求地方四時無災、八節有慶。

賴清德指出，松山慈惠堂不僅是信仰聖地，也是國家級的慈善宗教團體，除了捐贈救護車、復康巴士超過80輛，也頒發獎學金給學童，多達1、2萬人，可說非常有愛心，早期地方交通不便、路燈等基礎建設不足，松山慈惠堂也站在服務人民立場，向政府提出建議，他敬佩與感謝。

賴清德表示，他是來道謝的，花蓮強震後，全國人民都踴躍捐贈善款，希望協助災民度過難關。如同2016年台南大地震，也有來自國內外的捐款予支持，讓台南度過難關，當時，松山慈惠堂堂主郭葉子更公開捐贈大筆善款，「像這樣的情，我都放在心裡面」。