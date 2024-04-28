快訊

北市都更自治條例修法盼加速 這地4社區有望成第一案

中南半島對流「超奇的穩定」 鄭明典分析可能原因

出席母娘文化季 賴清德祈求地震停止、四時無災

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
副總統賴清德今天出席松山慈惠堂一年一度的「台北母娘文化季安龍護國祈福大典」米龍開光儀式。記者胡經周／攝影
副總統賴清德今天出席松山慈惠堂一年一度的「台北母娘文化季安龍護國祈福大典」米龍開光儀式。記者胡經周／攝影

副總統賴清德今天出席台北松山慈惠堂一年一度的「台北母娘文化季安龍護國祈福大典」米龍開光儀式，他在致詞時祈求台灣國泰民安、風調雨順。他說，403花蓮地震後餘震不斷，誠心祈求地震停止，讓台灣順利重建，也祈求地方四時無災、八節有慶。

賴清德今天出席「台北母娘文化季安龍護國祈福大典」米龍開光儀式，並未受訪，內政部長林右昌等人陪同。

賴清德致詞時表示，松山慈惠堂香火鼎盛、母娘神威顯赫，護佑台灣國泰民安、風調雨順。台灣在0403地震後餘震不斷，希望宗教界俗稱「地龍翻身」的地震可以結束，也讓災區重建順利成功，保佑大家都賺大錢。也祈求地方四時無災、八節有慶。

賴清德指出，松山慈惠堂不僅是信仰聖地，也是國家級的慈善宗教團體，除了捐贈救護車、復康巴士超過80輛，也頒發獎學金給學童，多達1、2萬人，可說非常有愛心，早期地方交通不便、路燈等基礎建設不足，松山慈惠堂也站在服務人民立場，向政府提出建議，他敬佩與感謝。

賴清德表示，他是來道謝的，花蓮強震後，全國人民都踴躍捐贈善款，希望協助災民度過難關。如同2016年台南大地震，也有來自國內外的捐款予支持，讓台南度過難關，當時，松山慈惠堂堂主郭葉子更公開捐贈大筆善款，「像這樣的情，我都放在心裡面」。

地震 花蓮強震 賴清德

延伸閱讀

陸釋重啟旅遊善意！傅崐萁籲賴清德要有勇氣：讓兩岸人民能全面交流

鍾佳濱創總統人形立牌 媽祖誕辰前夕送聯名御守

雙北刺客列傳／賴清德新北故鄉攻防戰 藍營若派李四川 綠傳鄭文燦備戰

賴清德、林右昌出席母娘文化季 為米龍開光

相關新聞

雙北刺客列傳／藍營美女發言人李明璇、李利貞、楊智伃可能成2026嬌點

國民黨立委葉元之、廖先翔成功從議員轉戰國會，2026議員在板橋區、汐金萬區各空出1席，三蘆區本屆票數也評估還有1席空間，...

雙北刺客列傳／賴清德新北故鄉攻防戰 藍營若派李四川 綠傳鄭文燦備戰

布局2026，準總統賴清德的故鄉，400萬人口的新北成為綠營的重中之重。民進黨立委蘇巧慧看似勢在必得，但綠營傳出，國民黨...

雙北刺客列傳／北市三大案引爆黃珊珊槓蔣萬安 綠議員推王世堅打空戰

2026大戰狼煙四起，民眾黨立委黃珊珊、黃國昌預料將分別參選台北市長、新北市長，雙北將爆發藍綠白「三腳督」戰局。黃珊珊最...

雙北刺客列傳／美女刺客超吸睛 楊寶楨、徐千晴、蔡畹鎣參選呼聲高

2026北市議員大戰，各政黨出現多名美女刺客，「小花」比「小草」吸睛。轉任基隆政策推廣大使的民眾黨前發言人楊寶楨就是話題...

游淑慧指柯文哲一路放手京華城 白營批游見黑影就開槍

國民黨台北市議員游淑慧今天指控，台北市前市長柯文哲一路放手京華城開發案，民眾黨發言人戴于文表示，京華城容積案一切公開透明...

【即時短評】後侯友宜時代 新北注定群雄混戰

新北市雖然長期由藍營執政，但2024總統敗選後正式進入「後侯友宜時代」，新北市長侯友宜接班人選至今難產；民眾黨立委黃國昌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。