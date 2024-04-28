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游淑慧指柯文哲一路放手京華城 白營批游見黑影就開槍

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲出席音樂劇「倒垃圾」彩排記者會。記者沈昱嘉／攝影
民眾黨主席柯文哲出席音樂劇「倒垃圾」彩排記者會。記者沈昱嘉／攝影

國民黨台北市議員游淑慧今天指控，台北市前市長柯文哲一路放手京華城開發案，民眾黨發言人戴于文表示，京華城容積案一切公開透明，可受公評，都市計畫委員會採共識決，市長根本無從過問與介入，游淑慧的說法是看見黑影就開槍，企圖誤導民眾。

游淑慧上午在臉書出示一份會議紀錄，直言柯文哲一直嗆要攤開會議記錄，這麼靠勢的嗆聲，其實此地無銀三百兩，誰會笨到在官方會議記錄留下暗盤交易討論，市府官員集體缺席，形同棄守山海關，市府自己把關放手，果然最後結果也是一路放手，「曾批官商是拿著刀叉吃人肉的柯文哲，結果自己卻是邊吃邊罵？」

戴于文中午透過文字回應，京華城容積案一切公開透明，相關過程皆記錄在案，可受公評，當初在送進都市審議委員會討論時，全程都有錄音、錄影，會議紀錄也都上網公開，而且都委會採用共識決，台北市長根本無從過問、無從介入。

戴于文也說，游淑慧稱每逢選舉容積率就會提高，其實並非事實，其中容積率提高至560%，主要是依據監察院糾正內容調整，不僅跟選舉毫無關係，完全是看到黑影就開槍，企圖誤導民眾，游淑慧既然自稱老司機，理應了解市府公務同仁、都委會公開透明的運作模式，如果真有「貓膩」也應拿出具體證據直接檢舉，不應該含沙射影。

民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱則說，游淑慧又在誤導視聽，京華城案在2018年提高容積率，主要是因為監察院糾正台北市政府，「容積率392%有違失」，市府才會依照監察院的要求，「從392%到560%」，都委會都有錄音錄影，資料也都調得到，這批公務員都還在職，「找來問一下也行，不用片面資訊誤導視聽。」

吳怡萱表示，游淑慧如果找不到，民眾黨台北市議員張志豪也有調資料，包含「台北市都市計畫委員會第721次委員會議紀錄」、「台北市都市計畫委員會第783次會議紀錄」，甚至還有長達5個小時的錄影帶，「妳需要嗎？我可以私訊給妳。」

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