【即時短評】後侯友宜時代 新北注定群雄混戰

新北市雖然長期由藍營執政，但2024總統敗選後正式進入「後侯友宜時代」，新北市長侯友宜接班人選至今難產；民眾黨立委黃國昌積極布局地方，企圖從中瓜分藍營選票。眼看藍白不合，民進黨勢在必得，民進黨立委蘇巧慧、行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌都是熱門人選。2026新北市藍綠白大戰，注定將是一場群雄混戰。

民眾黨、民進黨壁壘分明，民眾黨內部評估，上次總統大選民眾黨在新北拿下2成6選票，又以大漢溪以北高出平均開得最漂亮，蘆洲區拿下28.43％，勝過藍營27.63％，讓溪北成為民眾黨必爭之地。

在民眾黨主席柯文哲指派黃國昌進駐新北後，黃不僅在新北板橋設置服務處，也到各選區接觸地方泛藍議員，黃也曾協助三蘆地區泛藍議員李翁月娥與中央舉行協調會，爭取蘆洲南北側開發中央建設，展現企圖心。

除積極接觸泛藍，黃國昌更與侯友宜「黏踢踢」，參與多場新北市府舉辦的行動治理座談會，黃多次稱讚侯友宜治理城市方式，黃國昌在國會是「咆哮哥」，在新北卻高度「尊侯」，引發諸多議論。

地方人士觀察，侯友宜屬意的接班人選就是副市長劉和然，若藍營未來提名人選非劉，侯能否全力支持黨提名人選，是新北攻防重點。

國民黨新北市黨部主委黃志雄說，「不要期待藍白合」，這已經是趨勢，現在就是把分內工作做好，人民自然會支持。新北市議會國民黨團書記長陳偉杰也說，雖然各黨都在準備人選，但人民最關心的還是願景與建設、如何安居樂業，誰跟誰合作不是重點，保有政黨主體性仍最重要。

民眾黨新北黨部主委陳世軒表示，目前離2026還有很久時間，外界傳言陰謀論太多，他不予置評，民眾黨首要目標，就是做出讓民眾肯定的政績，透過他在地方，與黃國昌中央資源，盡可能為新北爭取建設，才能贏得新北信任。