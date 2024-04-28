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布林肯訪中重申台海穩定重要性 外交部：歡迎與肯定

中央社／ 台北28日電

美國國務卿布林肯日前訪中，強調520前台海和平穩定重要性。外交部今天表示，對於美中高層互動，台美保持密切聯繫，台灣為國際社會負責任成員，對於美方強調支持台海和平穩定表示歡迎與肯定。

外交部今天表示，外交部一向密切關注美中高層互動，台美之間互信良好，溝通管道暢通，對於美中高層互動的情形，台美一向保持密切聯繫。

布林肯（Antony Blinken）啟程訪中前，美國資深官員向媒體簡報時表示，布林肯將重申維護台海和平穩定的重要性；美方盼在台灣520正副總統就職大典前的重要時刻，所有國家都應該對和平穩定有所貢獻，避免採取可能升高局勢的挑釁行為、展現自制。

外交部指出，布林肯在中國召開的記者會上再度重申維持台海和平穩定的關鍵重要性。對於美方一再公開強調支持台海和平穩定的堅定立場，表示歡迎與肯定。

外交部表示，美國總統拜登自上任以來持續以具體行動展現對台海安全的重視與支持，包括簽署「2024年國安緊急補充撥款法案」，為軍援台灣及強化在印太區域維持和平穩定挹注關鍵財政資源，並持續在國際場域聯合盟友表達對台海和平穩定的重視。

外交部強調，台灣為國際社會負責任的成員，將持續與美國及所有理念相近夥伴攜手合作，共同確保台海及區域的和平、穩定與繁榮。

台海 外交部 布林肯

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