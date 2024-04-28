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雙北刺客列傳／北市三大案引爆黃珊珊槓蔣萬安 綠議員推王世堅打空戰

聯合報／ 記者林麗玉鍾維軒／台北即時報導
民進黨北市議員曾私下討論，如果2026年市長很難選，可以派立委王世堅出馬打空戰。本報資料照片
民進黨北市議員曾私下討論，如果2026年市長很難選，可以派立委王世堅出馬打空戰。本報資料照片

2026大戰狼煙四起，民眾黨立委黃珊珊、黃國昌預料將分別參選台北市長、新北市長，雙北將爆發藍綠白「三腳督」戰局。黃珊珊最近因台智光等案多次槓上台北市長蔣萬安，明天還要在社子島舉行會勘開記者會；新北市長侯友宜接班人未定，黃國昌動作頻頻，藍白大戰，泛藍選票恐分裂。

近期台智光、京華城、北士科三大案引爆北市前後任市長柯文哲、蔣萬安開戰，有意再戰2026台北市長的黃珊珊近期也跳上火線，抨擊蔣萬安、北市副市長李四川，接連幾天在臉書說明北士科T17、T18招商是市場機制，反批對手抹黑、誤導視聽。

國民黨議員游淑慧今天反擊，她在臉書貼出一分會議紀錄，直指柯文哲對京華城容積率兩度放手，並點三大貓膩，質疑柯文哲對京華城案大開山海關，「曾批官商是拿著刀叉吃人肉的柯文哲，結果自己卻是邊吃邊罵？」

知情人士說，目前藍綠白互打台智光、北士科、京華城三大案，的確都在為2026提前布局，尤其黃珊珊過去擔任柯文哲的副市長，「柯文哲有事，就是黃珊珊有事」。北士科等三大案恐對黃珊珊不利，畢竟蔣萬安是現任市長，手上掌握當年審查過程的會議紀錄，只要議員索取資料，蔣萬安公開讓民代砲打柯文哲，自然也會傷到黃珊珊，成為蔣市府的關鍵武器；黃珊珊跳出來捍衛北士科T17、T18案，就是為了守住民眾黨基本盤，也為未來累積「相罵本」。

藍營人士分析，這場台北市三大案的戰局，藍綠白背後各有盤算，各自都在為2026超前部署，爭取連任的蔣萬安，因握有三案的內部資料，藍白攻防對蔣萬安相對有利，反觀柯文哲、黃珊珊深陷三大案，「其實柯文哲愈反擊，對黃珊珊愈相對不利」。

對於北市台智光、京華城、北士科T17、T18「三大案」戰局，綠營則有如意算盤，可藉此讓國民黨議員開轟柯文哲、民眾黨，營造「藍白不合」形象，並影響立法院的藍白合作。對民進黨而言，藉由三大案「打掉柯文哲」、「打掉藍白信任」將可一箭雙雕。

民進黨2022年台北市長選舉慘敗，面對2026年選戰布局，台面上被點名的人選，除了立委吳思瑤外，就是今年落馬的前立委高嘉瑜。黨內人士坦言，無論人選強不強都必須要提名，畢竟市長選舉的其中一個目的，就是要拉抬地方議員的選舉，目前只能等520新舊政府交接、民進黨中央黨代表選舉結束後，才有可能初步盤點人選。

綠營人士透露，有黨籍北市議員曾私下討論，如果2026年市長很難選，至少可以派立委王世堅出馬，因為他很擅長打空戰，而且能讓台北市長選舉成為焦點，畢竟上次候選人陳時中選舉時中規中矩、選舉色彩太清淡。

民進黨台北市黨部主委張茂楠表示，以他目前的身分必須要行政中立，今年總統大選，賴清德在「三腳督」狀況下，得票率險勝國民黨、大贏民眾黨，民進黨潛在支持者至少有40%，只要人選推得好，未來仍有勝選機會。

台北市長蔣萬安（左一）、民眾黨主席柯文哲（右三）、台北市前副市長黃珊珊（右二）出席宗教活動，選後難得3人同台。本報資料照片
台北市長蔣萬安（左一）、民眾黨主席柯文哲（右三）、台北市前副市長黃珊珊（右二）出席宗教活動，選後難得3人同台。本報資料照片

柯文哲 王世堅 蔣萬安 黃珊珊

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