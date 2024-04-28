未開放陸客到金門 陳玉珍證實：陸船翻覆事件未善後 大陸民情激憤

大陸文旅部今天上午宣布，開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，但卻沒有金門，消息一出引起金門民間譁然。國民黨金門籍立委陳玉珍表示，「癥結點就是0214陸船翻覆事件沒處理好」，她一結束訪問行程即回到台灣，就會立即跟海委會溝通，希望讓此事早日落幕，屆時陸方就會開放金門。

一位消息人士表示，其實大陸此次只開放馬祖，獨缺金門，「算是刻意為之」，就是要透過立委與金門民意去跟民進黨與海委會施壓，希望海委會能儘速道歉，大陸的重點還是希望海委會道歉。

國民黨立委傅崐萁率國民黨立委訪問中國大陸，獲得對岸釋出善意，開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊。不過，陳玉珍說，她早在出發前就知道大陸此次不會開放金門，但她仍抱著一線希望，還是想飛去試試看、談談看；為了這件事，她昨晚也跟大陸高層談了很久，也跟陸方表達「我們跟你們這麼好，沒開放，真的會被百姓罵死」，但陸方直接表明，對於「214事件」迄今尚未能妥善處理有關，目前2漁民屍體跟船都沒歸還陸方，大陸的民情激憤。