萬人笑翻！賴清德喊「未來改喝減糖珍奶」 釣出蔡英文幽默回覆

「健康台灣」全國論壇於昨（27）日舉行，當天準總統賴清德表示，自己以後喝珍奶不再喝全糖，會改喝減糖作為響應，引起哄堂大笑。隨後賴清德在Threads上再次公開喊話，沒想到竟引來總統蔡英文幽默回覆，逗笑一票網友。

昨日在台北榮總舉辦的「健康台灣」全國論壇，賴清德邀請恩師陳志鴻擔任召集人，透過論壇廣納各界建言，作為520上任後健康政策方針。賴清德表示，他在競選總統時有個念頭，應該要利用他的專業結合醫界，打造健康台灣，讓國人健康、國家更強。

活動期間，賴清德直言，為響應先前論壇有人提及的健康概念，自己以後喝珍奶不再喝全糖，將改喝減糖作為響應。不久後，他也在Threads同步喊話「我剛剛在健康台灣論壇宣佈：『未來如果我喝珍奶，我不再喝全糖，要喝低糖的珍奶！』」。

貼文一出，釣出蔡英文幽默留言「清德，喝奶茶是不能加糖的」，賴清德則回覆「蔡總統，那澱粉的部份？」，兩人搞笑的互動也吸引近2萬讚。不少人也跟著開玩笑表示「當了八年台南市長卻說出這種話，你對得起台南市民嗎？」、「蔡總統太狠了，我只有減肥才這樣喝」、「全糖實在太狠了」、「報告總統，一分糖是我的極限了」