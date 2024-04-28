范雲、黃國昌國會爆口角 黃揚明質疑「時機不對勁」：修法是在作秀

立法院26日召開院會，民進黨提案國會改革法案，遭國民黨以53：51否決，民眾黨8席立委則未投票。民進黨立委范雲不滿民眾黨不投票，到民眾黨總召黃國昌位置旁喊話要他表態，被黃國昌暴怒大吼「我有欠妳喔？」兩人爆發激烈口角。對此，資深媒體人黃揚明認為，民進黨的提案就是在「作秀」。

黃揚明昨（27）日在中天政論節目《週末大爆卦》指出，當天改革法案並不是性平法案，范雲提的是在《立法委員行為法》裡，增設一條「若有性騷擾相關行為，要移送紀律委員會」的內容。然而，性騷擾行為的規範，應該是由《性騷擾防治法》、《性別平等工作法》、《性別教育法》等法令所管轄。

以范雲自身經歷為例，黃揚明說明，去年范雲和國民黨立委陳雪生爆發衝突，指控陳用肚皮頂她，告上法院後勝訴，獲賠8萬，可見就算《立法委員行為法》沒有性騷擾相關規範，立委依舊有救濟管道，現行法制面是足夠的，「那還要移送紀律委員會的用意為何？」

黃揚明直言，「這個叫作秀，這個修法叫作秀」，現行的《立法委員行為法》移送紀律委員會的條件中，有一條是「其他行為」，只要委員認為其他人有性騷行為，一樣可以移送。此外，上屆立法院民進黨有壓倒性優勢，范雲與陳雪生發生衝突，卻沒有提案把陳送紀律委員會、形成慣例，「上一屆就可以做的事情不做，而是到了現在才用修法的方式來作秀。」

黃揚明表示，黃國昌及民眾黨都不是民進黨團的，民眾黨有沒有要投票，本來就是由他們自己決定，然而民進黨將「上班不投票，辜負納稅人」的形象套在民眾黨身上，「那請問民進黨過去八年在國會，把所有民意反對的東西都通過，那這叫什麼？」