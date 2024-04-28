【專家之眼】布林肯與美中台

繼去年六月之後，美國國務卿布林肯二度訪中，與上回雙方商定不同的是，此次是應中方之邀來訪，這可從硬體與軟體的結構來加以分析。

所謂硬體，簡單說是包括接機規格與團隊組成。這次布林肯先到上海，是由上海外事辦主任孔福安在停機坪迎接，到北京也沒有紅地毯，這就可以看出中方刻意貶抑其到訪的規格。這極為可能是因布林肯在出訪之前，特別抨擊了大陸的人權問題，以及美國國會通過援台法案以及禁止Tik Tok所致。此乃與年前歐盟執委會主席馮德萊恩到訪的情況相似，當時根本連接送機都免了。

再者，就是隨同布林肯訪問的團隊，其中包含助理國務卿康達，負責國際麻醉品和執法事務的助理國務卿羅賓遜，負責網絡空間的巡迴大使菲克，以及負責公共外交事務的副國務卿艾倫。

尤為值得關注的是，康達才在一周前在北京訪問，更特殊的是，他當時還與國台辦副主任仇開明會談，而仇又是三朝國師暨政協主席王滬寧的學生，自然具有重要的功能。由此可見，台灣與兩岸問題自然是此次布林肯到訪的重要議題。其餘美方關心的議題，就可以從此次的訪團人員看出，而副國務卿艾倫的目的，就是有意加強美中兩國的民間交流，可見美方也有意整體緩和與中國的關係。

再來檢驗當前美中兩國關係的癥結。簡而言之，中方的立場是期盼合作大於鬥爭， 如此才能持續發展壯大，因而此次對布林肯特別提出樹立正確認知。尤其520在即，兩岸、經貿科技與南海問題，都是北京最重要的考量。而此次中方一直至最後一刻，才通知習近平主席會接見布林肯一行，況且兩人握手的時間大約只有一秒鐘，可見雙方之間關係的冷漠。

而美方的立場相反，是鬥爭大於合作，因為中方已經在一些科技與經貿方面讓美方感到威脅，因而必須加以抑制，但又不能完全與中國脫鉤。此外，當前拜登總統正在競選連任，而且選情進入膠著狀態，國際的環境極為重要。但俄羅斯在兩年多的俄烏戰爭中仍屹立不搖，還步步進逼，迫使美國國會通過610億美元的援烏撥款法案，更認為北京在幕後暗助俄羅斯，故有意加以制裁。

因而此次美方提出的議題清單：在關鍵問題上取得進展；明確、直接地傳達對雙邊、區域以及全球性議題的關切；負責任地管理競爭，以免導致誤判或衝突。與上述中方的立場一道，這就是筆者所謂的軟體部分，也就是兩大國之間你來我往的談判與博弈。

但因美中關係的分歧大於共識，因而雙方都對於此次布林肯的訪問期待有限。雖然如此，美中但都還有管控分歧、平穩過渡與鬥而不破的共同利益。甚至有媒體稱，此次布林肯到訪，是為了拜登總統訪中鋪路，這在當前可能還是美方的一個試探氣球，因茲事體大，相關各方必還在評估利弊，至少拜登還是比川普可預測。