傅崐萁率16藍委訪陸…傳配合中共修國安五法？國民黨團駁：惡意放話

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率16名藍委訪陸，有媒體指稱，陸方希望藍營訪團推動「國安五法」的修訂，特別要求訪團「每一個委員會」的立委都要有。國民黨團今下午駁斥此為不實資訊，黨團所提每件修法，都是以台灣主流民意為依歸，本於專業、務實、國人需求為主，與民進黨不顧八成民意執意廢除死刑截然不同。

國民黨團表示，本次出訪中國大陸，就是定位和平破冰之旅，這是明確且極具意義的；以台灣2350萬人的權益為最優先，並且爭取兩岸和平穩定溝通的管道，在民進黨執政惡意螺旋不斷上升之下，能夠為兩岸化解緊張關係，代表新的民意交流，這是責無旁貸、也是使命。

國民黨團指出，台灣自疫情過後各方面運輸觀光產業都陷入停滯，尤其花蓮遭逢地震天災，急需有活水能夠挹注，此行如果能夠爭取打開兩岸觀光之門，受益的絕對是台灣百工百業，執政的民進黨政府無法做到，就不要惡意攻擊批評想做事的人。

國民黨團強調，關於台灣的農漁特產，也希望能建立良好暢通的溝通管道，以及恢復過去銷售交流的機制，為國人同胞爭取更廣大的市場，這也是此團的目的之一。想的都是如何能讓台灣人民的權益獲得提升，跟側翼以及惡質的媒體放話抹紅爆料截然不同。

國民黨團進一步指出，對於不實的爆料所謂修法的目的，做出最嚴正的駁斥。國民黨團所提每件修法，都是以台灣主流民意為依歸，本於專業、務實、國人需求為主，與民進黨不顧八成民意執意廢除死刑截然不同。故意抹黑本團來轉移廢死的爭議，無助於社會溝通、更令人所不齒。

國民黨團總結，訪團為和平穩定、破冰交流，期待兩岸有春暖花開的時刻來臨，讓全體國人受到最大的收穫。