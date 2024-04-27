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北市科爭議延燒！柯文哲籲公開會議紀錄 黃珊珊公布招標公文：一翻兩瞪眼

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委黃珊珊。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委黃珊珊。圖／聯合報系資料照片

北投士林科學園區地上權爭議延燒，台北市前市長柯文哲今呼籲蔣萬安市府公開會議紀錄，「不要每天沒事做弄來弄去」。台北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊下午在臉書公開招標公文，稱地上權底價都公開招標，無需洩漏底價，請有心人不要再抹黑。

黃珊珊指出，一街之隔的T17、T18如果基地條件與T16差不多，權利金不僅比較低，也無須準備投資計畫書，正常來說，大家應該一窩蜂去競標T17、T18，怎麼反而有4家廠商要競爭投標門檻較高、權利金也較高的T16，而T17、T18卻只有1家來投標？這不是違反一般大眾的基本認知嗎？還是這群參與競標者失去了理性？

黃珊珊說，她有時在想，這群評論的媒體或名嘴，難道會比廠商更懂得投資嗎？還是只是為了攻擊柯文哲而使用違反經濟原理的話術？過去外界有時會質疑標案綁定投資計畫書，可能招標單位會透過評選方式去「內定」給特定廠商，所以在未弄清楚情況前，廠商都會先觀察看看。

黃珊珊強調，北市科地上權價格標一翻兩瞪眼，不僅底價公告讓競標者知道價格門檻，最後價高者得更是天經地義。許多廠商參加投標門檻較高、權利金較高的T16，還得透過評選程序才能取得最後價格競標的資格，「這不就很清楚地證明這些廠商相信柯市府的標案是場公平的競爭機制」？

黃珊珊指出，投標門檻較低、權利金較低、毋須透過評選程序即可參與價格競標的T17、T18，反而是廠商興趣缺缺的，只有一家來投標；這豈不是狠狠打臉那些號稱T17、T18與T16條件差不多的「專家」？只有廠商自己才清楚什麼叫做兵家必爭之地。

黃珊珊表示，如果T16標案只有一家投標又得標，市府還得特別去解釋為何設定地上權案要綁定投資計畫書，是否已有內定廠商？但詭異的是，現在一堆媒體與名嘴去質疑一翻兩瞪眼、價高者得的T17、T18標案？只因為剛好是新光人壽得標，政治語言干擾經濟行為，昭然若現。

黃珊珊指出，假設T16標案只有一家投標、又剛好是新光人壽得標，她想外界會大大質疑是否透過投資計畫書的評選程序「量身訂做」或「內定」給特定廠商，這時可能跳到黃河也洗不清了。黃珊珊重申，少一份政治、多一分經濟，台北的經濟發展要靠大家一起努力。

台北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊下午在臉書公開招標公文，稱地上權底價都公開招標，無需洩漏底價，請有心人不要再抹黑。圖/取自黃珊珊臉書粉絲團
台北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊下午在臉書公開招標公文，稱地上權底價都公開招標，無需洩漏底價，請有心人不要再抹黑。圖/取自黃珊珊臉書粉絲團
台北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊下午在臉書公開招標公文，稱地上權底價都公開招標，無需洩漏底價，請有心人不要再抹黑。圖/取自黃珊珊臉書粉絲團
台北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊下午在臉書公開招標公文，稱地上權底價都公開招標，無需洩漏底價，請有心人不要再抹黑。圖/取自黃珊珊臉書粉絲團
台北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊下午在臉書公開招標公文，稱地上權底價都公開招標，無需洩漏底價，請有心人不要再抹黑。圖/取自黃珊珊臉書粉絲團
台北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊下午在臉書公開招標公文，稱地上權底價都公開招標，無需洩漏底價，請有心人不要再抹黑。圖/取自黃珊珊臉書粉絲團

地上權 門檻 黃珊珊

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