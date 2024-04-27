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藍白合破局怨言多？傳選後民眾黨老黨員淡出 幹部見面先問：你還是白的嗎

聚傳媒／ 特約記者吳思賢報導
民眾黨在2024年總統大選時出現路線分裂，有人支持藍白合、有人支持獨立參選。據了解，有不少老黨員對於原本藍白合的方向急轉彎，造成民進黨再度勝選，至今仍然感到不能理解。圖／截自民眾黨臉書
民眾黨在2024年總統大選時出現路線分裂，有人支持藍白合、有人支持獨立參選。據了解，有不少老黨員對於原本藍白合的方向急轉彎，造成民進黨再度勝選，至今仍然感到不能理解。圖／截自民眾黨臉書

民眾黨幹部指出，最近遇到以前熟識的老黨員，都不免焦慮，往往要坦白先問一下：「你還是白的嗎？」

民眾黨在2024年總統大選時出現路線分裂，有人支持藍白合、有人支持獨立參選。據了解，有不少老黨員對於原本藍白合的方向急轉彎，造成民進黨再度勝選，至今仍然感到不能理解。

民眾黨在2024年總統大選，最後決定不再接受藍白合，投票結果揭曉，雖然屈居第三，但是也展現了出超強戰力，讓立法院進入三黨不過半的時代。

不過選完之後，很多原本的老同志似乎漸漸淡出：有很少部分還變成超級柯黑，逢柯必反；有的老同志則是沒像以前那麼核心及親近，例如曾經擔任民眾黨不分區立委的蔡壁如，或是曾經擔任民眾黨發言人的楊寶楨；還有一些老同志，則是好像比較少出現在黨內聚會了。

一位民眾黨幹部日前參加一場餐會，遇到多位以前很常互動的老同志，忍不住就直接小聲問說：「你還是白的嗎？」

這幾位老同志說，會變成柯黑的很多都是有所求，他們不是那種人，至於為什麼後來很少出現在黨內的聚會，他們反問說：根本沒被邀請，也不知道有聚會，怎麼去參加？

聚傳媒

大選 幹部 民眾黨 藍白合

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