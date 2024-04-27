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徐巧芯遭質疑喬貸款 綠議員指銀行聲明難昭公信

中央社／ 台北27日電

國民黨立委徐巧芯遭質疑涉用職權喬貸款，台北富邦銀行發聲明指無超貸、關說。民進黨台北市議員簡舒培今天說，聲明未提細節；議員林延鳳認為內容未經第三方檢視，難昭公信。

簡舒培近日質疑，徐巧芯婆家房屋恐涉及超貸，2週即撥款，徐巧芯應說明清楚是否透過時任台北市議員職權喬貸款，引起關注。

多名民進黨議員25日在台北市議會委員會質詢時要求持有富邦股份的台北市政府維護股東權利，應要求銀行對外說明此案；北市財政局允諾。

台北富邦銀行昨天發布聲明指出，銀行業受高度監管，經查內部作業均依行內規定辦理，並無不合規定情事，亦無超貸、關說或例外處理。

簡舒培今天接受電話訪問表示，北富銀聲明與北市財政局先前在議會報告提出銀行聲明雷同，仍未說明此案如房屋市價、核貸等細節，要求應有外部稽核單位，將在議會委員會要求財政局參加銀行股東會時表達應有立場。

民進黨台北市議員林延鳳透過文字訊息指出，富邦銀行聲明惜字如金，不僅拿不出擔保品估價基準且提不出核貸依據，只有證詞無證據。

林延鳳說，徐巧芯先前曾提出婆婆與銀行行員對話紀錄，行員稱不認識徐巧芯，但是否未依洗錢防制法等規定針對立委姻親徵信或被另類施壓，北富銀在聲明內也未說明，且相關內容未經第三方公正單位檢視，難昭公信，若現任市府對銀行聲明能買單，恐有蓄意放水疑慮。

徐巧芯 關說

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