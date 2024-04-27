徐巧芯遭質疑喬貸款 綠議員指銀行聲明難昭公信

二二八事件中的死難人數到底有多少？一直是關心二二八事件的重要議題之一。二二八事件紀念基金會在2021年出版的「二二八事件真相與轉型正義報告」宣稱官方檔案記載的最低死亡總數是8317人至1萬1824人，失蹤人數5人至15人，但民間二二八相關團體對此提出強烈質疑。

2024-04-27 14:00