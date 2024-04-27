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郭國文諷傅崐萁：不只想做花蓮王 而是大陸內應代理人

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委郭國文。圖／郭國文臉書
民進黨立委郭國文。圖／郭國文臉書

國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨率16名黨籍立委訪陸，當前正值立法院會期，且傅選區花蓮地震頻傳災情，此舉也引發非議。民進黨立委郭國文今稱，傅崐萁此舉是「武力展現」，代表自己可以主導未來修法，他更酸說，傅崐萁想做的不只是花蓮王，而是大陸內應代理人。

今日凌晨花蓮再傳地震，不少民眾在睡夢中被驚醒，傅崐萁雖然人在大陸，仍在一早自錄影片上傳至媒體群組，言談間也不忘強調赴陸是要促進兩岸交流，振興花蓮觀光。

對此，郭國文指出，傅崐萁口氣很大，說要把大陸觀光客引到花蓮，以為不用中央政府就能改變政策。

郭認為，傅崐萁帶16個立委過去是一種武力展現，代表自己可以影響國民黨團、主導立法院未來修法，「傅崐萁想做的不只是花蓮王，而是中國內應代理人。」

0403花蓮大地震 傅崐萁 立法院 花蓮強震 郭國文

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