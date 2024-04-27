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藍推NCC委員採政黨比例 綠批違憲：政治干擾媒體政策

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團下周三將排案修正國家通訊傳播委員會組織法，盼以政黨國會席次比例分配推薦NCC委員。民進黨團幹事長吳思瑤今籲藍營三思，因憲法釋字已明確指出，獨立機關委員不該採政黨比例推薦，此提案顯然「以政治力干擾媒體政策」，若要強行推動違憲修法，不只商業界抨擊，民進黨也將全力反制。

目前NCC7位委員中有4位將於今年7月底任期屆滿，包含主任委員陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲。傳出主委內定台經院4所所長劉柏立，但因民進黨內部角力恐臨陣換將，另3人則是鎖定台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏、世新傳管系助理教授羅慧雯、現任NCC平台事業管理處長詹懿廉。

上述人選引發藍營不滿，質疑「太綠」或過去沒作為，多名藍委提案要求，NCC委員應由行政院及政黨按專長和實務經驗各推薦7人，政黨應依席次分配名額採「藍3、綠3、白1」，相關修正法案討論將於下周三司法及法制聯席交通委員會上登場。

對此，吳思瑤指出，此主張明顯違反憲法規定，大法官釋字第613號明確指出，獨立機關NCC委員不得採立院政黨比例推派，否則將實質剝奪行政院的人事決定權，也逾越立法機關僅能行使同意權的制衡界線，違反責任政治和權力分立原則。

她強調，NCC作為獨立機關，藉由行使職權進行媒體政策，民進黨堅持媒體要超然獨立，NCC委員更應該沒有政黨色彩，國民黨提案顯然是「以政治力來干擾媒體政策」，絕對是反民主、反改革的。

對於藍營強行推動修法，她無奈指出，真的無可奈何，這如同藍營所提的國會改革法案，明明知道違憲，卻要以修法方式取代憲法，違反權力分立原則，這種違憲主張層層堆疊，真的是在考驗社會的容忍度，民進黨會全力反制。

NCC 修法 國會改革 國民黨 民進黨

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