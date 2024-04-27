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民進黨：藍白選擇性國會改革 錯誤立場非咆哮聲能掩蓋

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院昨天上演藍綠表決大戰，民眾黨立委雖有出席，因不願捲入藍綠的表決戰而不投票，民進黨立委范雲（右二）一度質問民眾黨立委黃國昌（左）而雙方發生口角。圖／聯合報系資料照片
立法院昨天上演藍綠表決大戰，民眾黨立委雖有出席，因不願捲入藍綠的表決戰而不投票，民進黨立委范雲（右二）一度質問民眾黨立委黃國昌（左）而雙方發生口角。圖／聯合報系資料照片

民進黨今天表示，昨天的立法院院會，民進黨所提的兩案國會改革「反性騷擾條款」以及「反秘密會議洩密條款」皆被國民黨以多數暴力封殺，民進黨嚴厲譴責國民黨反民主、反改革的作為。

民進黨指出，在表決過程中，社會大眾也再一次看到民眾黨八席立委集體拒絕投票，甚至民眾黨團總召黃國昌以怒罵、嘶吼的方式對待民進黨提案立委范雲。民進黨認為，民眾黨如此行徑令人難以理解，無異於選擇性國會改革，背棄價值，淪為國民黨在立法院的附庸，令人遺憾。

民進黨表示，對性別平等的保護、對國家機密的保護，應該是立法院運作的基本原則，也應該是各黨派共同維護的價值。然而藍白兩黨竟聯手合作封殺，發言顛三倒四，集體歇斯底里。試問國民黨及民眾黨立委，封殺改革法案，難道不是變相支持洩漏國家機密？支持立法院性騷擾？

民進黨指出，對於反性騷擾條款保持沉默，就是成為性騷擾加害人的幫凶；對反洩密條款沉默，就是成為洩漏國家機密的共犯。國民黨、民眾黨嘴巴上不斷高呼國會改革，實際行為卻是一再抵制、封殺民進黨的改革法案，在在證明藍白口中的改革就是欺騙社會大眾的謊言，用鴨霸擴權手段將立法院打造成反民主的一言堂、政治分贓的交換場，才是藍白攜手合作背後真正的野心。

民進黨提醒國、民兩黨，歷史會為這次的表決記上一筆，在立法院的公報上，國民黨的反對，以及民眾黨的沉默，皆是站在正確價值的對立面，用再大的咆哮聲也無法掩蓋錯誤立場。

國民黨 民眾黨 民進黨

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