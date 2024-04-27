柯文哲批政府不面對缺電將自食惡果 陳建仁反指抹黑造謠

民眾黨主席柯文哲批評政府，再不誠實面對缺電危機、積極處理，必將自食惡果。陳建仁表示，缺電是「謠言」、他還用台灣俗語指已經「有嘴講到沒涎」。他稱政府各部門已一再說明，但是很遺憾柯文哲及其他「黨外人士」還是持續造謠，提供不實消息來誤導國人。

陳建仁「希望柯文哲還有黨外人士，不要再繼續抹黑造謠」。他說，「造成民眾的恐慌實在是不必要，我們以科學事實來跟大家說明才是正確的」。

陳建仁說，2016年以來政府就積極因應「淨零排碳」的世界趨勢，來發展台灣的能源轉型。他舉例：離岸風電機組從2016年到現在已經從零增加到300支，離岸風電的發電量能，比起日本南韓都要好很多，是亞洲民主國家排名最前面的。再生能源的發電量也從2016年到現在增加了6倍。