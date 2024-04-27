快訊

日本腸胃藥「正露丸」檢測報告造假30年！製藥商遭勒令停產

近日大地震都發生在半夜？ 氣象署喊「巧合」：不排除恐觸發這件事

統神遭神罰+2！這2個YouTube頻道也消失 生活類影片沒了「統粉最黑暗的一天」

柯文哲批政府不面對缺電將自食惡果 陳建仁反指抹黑造謠

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
柯文哲批評政府不面對缺電危機、將自食惡果 。行政院長陳建仁反批柯與「黨外人士」抹黑造謠。記者周宗禎／攝影
柯文哲批評政府不面對缺電危機、將自食惡果 。行政院長陳建仁反批柯與「黨外人士」抹黑造謠。記者周宗禎／攝影

民眾黨主席柯文哲批評政府，再不誠實面對缺電危機、積極處理，必將自食惡果。陳建仁表示，缺電是「謠言」、他還用台灣俗語指已經「有嘴講到沒涎」。他稱政府各部門已一再說明，但是很遺憾柯文哲及其他「黨外人士」還是持續造謠，提供不實消息來誤導國人。

陳建仁「希望柯文哲還有黨外人士，不要再繼續抹黑造謠」。他說，「造成民眾的恐慌實在是不必要，我們以科學事實來跟大家說明才是正確的」。

陳建仁說，2016年以來政府就積極因應「淨零排碳」的世界趨勢，來發展台灣的能源轉型。他舉例：離岸風電機組從2016年到現在已經從零增加到300支，離岸風電的發電量能，比起日本南韓都要好很多，是亞洲民主國家排名最前面的。再生能源的發電量也從2016年到現在增加了6倍。

他說，從北到南六個（火力）發電廠增設燃氣機組，到2030年我們累積的發電量會增加900萬GW（100萬千瓦），比起預計增加的用電量會多出700萬千瓦，整個能源發展是朝正確的道路方向走，到2030年都不會有缺電的情況。

柯文哲批評政府不面對缺電危機、將自食惡果 。行政院長陳建仁（右二）反批柯與「黨外人士」抹黑造謠。記者周宗禎／攝影
柯文哲批評政府不面對缺電危機、將自食惡果 。行政院長陳建仁（右二）反批柯與「黨外人士」抹黑造謠。記者周宗禎／攝影

再生能源 日本 柯文哲 陳建仁

延伸閱讀

陳建仁：設置上下客貨臨停處 力拚上半年完備

陸若對傅崐萁出「這3張牌」 柯文哲：到時換台灣壓力大

【重磅快評】有地震就要反核？陳建仁沒做好的功課

柯文哲曝民眾黨「第三代計畫」：2026選太差就可以收攤了

相關新聞

郭崇倫會客室EP156｜眾院議長又遭逼宮、挺巴學運蔓延全美 政治風暴醞釀中

美國眾議院議長強生（Mike Johnson）一改過去反對立場，20日主導通過延宕已久的援助烏克蘭法案，讓包裹法案一路挺進白宮，引發共和黨內極端保守派不滿，提出罷黜動議的喬治亞州眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）矢言要將他拉下台，一場政治風暴正在醞釀。

民進黨：藍白選擇性國會改革 錯誤立場非咆哮聲能掩蓋

民進黨今天表示，昨天的立法院院會，民進黨所提的兩案國會改革「反性騷擾條款」以及「反秘密會議洩密條款」皆被國民黨以多數暴力...

平安上學成奢求 AI內閣推「五打七安」能補校安漏洞？

好好的孩子，只是去上學，竟會要了命！去年新北某國中割頸案，引起家長高度恐慌，當時競選總統的賴清德，強調會積極落實社會安全網2.0，修改學生輔導法；卓榮泰組成的AI新內閣，也喊出「五打七安」，賴政府給的校安承諾，別又淪為口號？

用這3字入人於罪 游淑慧諷柯被查北士科是「業力引爆」

台北市議會組成9人調查小組，將調查柯文哲任內北士科地上權案，台北市議員游淑慧昨指柯前市府把「價值100元的高級水蜜桃，當...

立院此會期特長 許宇甄：黨團建議出國排在7月中後

國民黨立委許宇甄今表示，黨團幹部開會時已跟大家說，這個會期會特別長，配合黨團運作，請大家出國參訪行程要安排在7月中以後。

談台灣能源轉型 柯文哲：光電政策仍有疑慮

台灣民眾黨上午舉行「台灣能源發展路徑與轉型論壇」，民眾黨主席柯文哲及立委黃國昌一同出席，柯文哲表示，台灣現存的核一核二核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。