印尼學者憂賴清德忽略東南亞 盼延續蔡英文新南向政策

印尼學者陸碧宜25日投書「日經亞洲」表示，總統蔡英文的「新南向政策」取得成果，並指出總統當選人賴清德雖然說會延續蔡政府的外交政策，但在競選期間及選後並未明確提及新南向政策，因此盼賴清德上任後能重視東南亞國家。

專研台灣與東南亞關係的印尼學者、西澳大學（University of Western Australia）兼任研究員陸碧宜（Ratih Kabinawa）在「日經亞洲」（Nikkei Asia）以「賴清德不應忽略『新南方』國家」為題投書指出，賴清德在上任前，派出搭檔副總統當選人蕭美琴低調訪問美國和歐洲各國，以規劃政府的優先政策，但並未訪問任何亞太地區國家。

陸碧宜指出，這些地區的國家因可能怕冒犯中國，而不願接待台灣的副總統當選人，完全不令人意外，「但這在她（蕭美琴）與賴清德是否會優先考慮延續蔡英文的『新南向政策』上，可能不是一個積極訊號」。

陸碧宜擔憂，賴清德執政團隊上任後，可能不會太過關注「新南向政策」，並說「雖然賴清德公開承諾會持續蔡英文的外交政策，但他在競選總統期間和當選之後，幾乎都未提及新南向政策」。

陸碧宜舉例，賴清德去年投書「華爾街日報」談及外交政策，卻未提到「新南向政策」和政策所涵蓋的國家。

她說，中國在蔡英文兩屆任期內，持續在外交上孤立台灣，預計在賴清德上任總統後，會更加強化力道，「北京的行動已吸引一部分台灣僅存的邦交國，特別是太平洋地區（邦交國）。賴清德可能會因此而忙於守住剩下的12個邦交國」。

陸碧宜提到，由於民進黨在今年1月大選中失去國會多數黨地位，賴清德在國內可能面臨為「新南向政策」取得資金的障礙，「由於事關重大的戰略利益，若賴清德忽視新南向政策，將是個錯誤」。

事實上，「日經亞洲」20日曾報導，賴清德計劃延續現任總統蔡英文的政策，包括深化與東南亞連結的「新南向政策」。

外交部發言人劉永健告訴「日經亞洲」：「新政府將延續『新南向政策』的良好基礎及成果，繼續深化與東南亞及南亞國家的關係。」

他指出，「深化與東南亞、印太國家的雙邊關係，以及東南亞國家協會的多邊關係，是外交部的重點任務與長期目標之一」。

陸碧宜也細數蔡英文於2016年上任後實行「新南向政策」，以減少台灣在經濟上對中國的依賴，並指出台灣成功吸引東南亞和印度學生。而向外國學生提供獎學金和放寬工作限制，也使台灣成為學生熱愛的留學地點。

陸碧宜說，「新南向政策」在地緣政治上，拉近了台灣與菲律賓和印度的關係。她表示，菲律賓與中國因南海領土主權爭議，近期緊張關係加劇之際，將目光投向台灣。而台灣與印度則因簽署勞務合作備忘錄（MOU），未來將開放印度移工，這勢必將進一步促進雙方關係。

陸碧宜強調，隨著中國持續透過「一帶一路」倡議投資東南亞的基礎建設，「新南向政策」可促進人們對台灣在教育、旅遊、科技和醫療上的認識。

此外，她也說：「美中在地緣政治緊張局勢加劇、俄烏和中東戰爭持續情況下，台灣需要找到一種戰略平衡，除了在外交上促進與西方國家關係，還要努力與南方國家保持關係。」

陸碧宜認為，賴清德應將「新南向政策」列為優先外交政策，「若台海爆發衝突，東南亞和印度將直接受影響，台灣須強化與新南向政策國家的連結，促進相互依存關係以增進團結，並擴大支持網絡」。