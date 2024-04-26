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盧森堡國會通過友台動議 外交部：彰顯支持台盧關係

中央社／ 台北26日電

盧森堡國會通過友台動議，支持台灣國際參與；外交部今天表示，獲盧國跨黨派支持通過友台議案，彰顯對持續深化台盧關係的支持，以及對於台灣能為國際社會做出正面貢獻的肯定。

外交部發布新聞稿表示，盧森堡國會24日經全會審議及表決，在總數60名議員中獲58票同意，通過動議案，支持台灣以觀察員身分在技術層面參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA），並再度籲請盧國政府支持台灣參與WHO、WHA及功能性國際組織，以發揮台灣的醫療專業與經驗。

外交部指出，該動議強調印太地區的和平穩定是歐盟及盧森堡的根本利益，籲請盧國政府致力維持台海現狀、支持歐盟與台灣深化經貿合作，並持續強化台盧兩國在經濟、科學、文化、教育及公共衛生等各領域的合作交流。外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部表示，盧森堡國會繼2022年5月17日通過「強化與台灣經濟、科學及文化關係」動議案後，再度獲盧國跨黨派支持通過友台議案，彰顯盧國本屆國會（2023年至2028年）及政府對持續深化台盧關係的支持，以及對於台灣能為國際社會做出正面貢獻的肯定。

外交部指出，台灣與盧森堡是共享民主、自由及人權價值的理念相近夥伴，未來將持續擴大及強化兩國在各領域的交流與合作，為雙方人民締造永續繁榮與福祉。

外交部 盧森堡

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