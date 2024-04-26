AIT文化新聞組長：美台保護智財權 打造創新文化

今天是世界智慧財產權日，美國在台協會文化新聞組組長王競時表示，美國和台灣這樣的民主社會，能夠藉由保護智慧財產權促進社會公平競爭，打造充滿創新、創意精神的文化，並孕育生機蓬勃的經濟體系和創意經濟市場。

4月26日是世界智慧財產權日，美國在台協會（AIT）、美國電影協會與新北市政府文化局下午舉辦特映會，美國在台協會文化新聞組組長王競時（Arend Zwartjes）、文化官陶績聞（John Dow）等人出席。

王競時致詞時表示，各界齊聚一堂為的是肯定人們創意、創新及無價的貢獻，正是如此的精神成就了現今的多元世界，藉由尊重智慧財產權，得以營造有利於進步的環境。

他說，美國和台灣這樣的民主社會，能夠藉由保護智慧財產權，促進社會公平競爭，打造充滿創新、創意精神的文化，並孕育生機蓬勃的經濟體系和創意經濟市場。

王競時表示，過去10年台灣在保護智慧財產權方面大有進展，建構了健全規範，也重視文化累積，培養出對智慧財產權的尊重，這是個典範；台灣從政策制定者、業界到民間社會，都致力於保護智慧財產權，使得台灣經濟表現蒸蒸日上的同時，也有助於實現更完善的社會目標，並提高台灣在國際上的競爭力。

王競時2023年6月就任美國在台協會文化新聞組組長。他曾派駐中國、巴貝多、印尼、馬來西亞和柬埔寨，在擔任公職之前曾投身出版業，也曾在家鄉德州聖安東尼奧的許多博物館和藝廊工作。