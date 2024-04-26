綠首場社群經營培訓高雄登場 邀四叉貓當講師授課

民進黨展開黨內人才培育，將在全國北、中、南舉辦三場網路社群培訓課程，今天在高雄市舉辦首場「社群沒教的事XD」網路社群經營管理培訓，邀請到知名KOL四叉貓與多位業界專業講師授課，吸引許多黨公職小編參與訓練。民進黨副秘書長何博文也特別南下勉勵學員，期盼能透過今天的課程學習新的技術與模式，使黨公職在未來選戰的網路社群經營能力更紮實。

何博文表示，過去選戰的模式幾乎都是陸戰「近身肉搏」，透過大型看板、手舉牌的方式去宣傳，進入網路世代後，宣傳方式變的很多樣也更加迅速，民進黨辦理全國黨公職網路社群經營管理的培訓，請到優秀的師資傳授進階的實務經驗與技巧，期盼學員能夠透過這次的培訓來練就一身的本領，並且及早做好準備，未來在基層經營上有不一樣的掌握。

何博文說明，近幾年民進黨受到認知作戰的影響，遭遇大量假訊息的攻擊，民眾不一定有辦法判斷，因此各級黨公職必須活用社群網路的能量，第一時間把最正確的訊息以最有效的方式傳達給民眾是民進黨的使命。

民進黨高雄市黨部主委許智善表示，從傳統的陸戰打到現在的空戰，唯有不斷的學習與進步才能跟得上時代的腳步，感謝黨中央辦理這樣的課程，邀請了很多優秀的講師來上課，並且第一場就辦在高雄，希望大家能有滿滿的收獲。

民進黨新媒體中心主任詹賀舜指出，社群平台是現代很重要的溝通工具，如何建立自己的社群品牌是重點。迅速且簡易的圖卡、短影音等宣傳工具的確是現在的趨勢，關鍵是不僅是要讓大家看到，更要讓民眾能夠充分理解重要議題與政策。